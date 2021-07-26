珠海現COVID-19無症狀感染 圍封部分地區

鄰近香港的中國大陸廣東省珠海市在出現一宗COVID-19無症狀感染者後，當局立即圍封部分地區防疫。

珠海新聞網今早報導，市防控指揮部通告，該市昨天確定新增1宗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無症狀感染者。

為此，自今天清晨6時起，當局在香洲區一帶實施不同程度的防疫措施，包括最嚴重的「封閉隔離」，以及較輕的「封控區域」和「管理措施」等。

據公布，當局對香洲區吉大街道光大國際貿易中心、君悅來酒店一帶實行最嚴格的「封閉隔離、足不出戶、服務上門」管理措施，暫定實施14天。

香洲區吉大街道海濱南路以西、園林路以北等地則劃為「封控區域」，同樣實行「只進不出，嚴禁聚集」的管理措施，但容許每戶限定人數在指定時間外出購買物資，暫定實施7天。

此外，當局要求在27日深夜之前，全市全員需要接受核酸檢測。

據公布，珠海新增的無症狀病毒感染者於16日由南京乘搭客機抵達當地，曾在隔離酒店接受醫學觀察，4次接受病毒檢測均呈陰性，昨天卻為陽性。