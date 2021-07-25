歐洲多國爆示威 不滿推行疫苗通行證

不滿各種防疫限制措施，如推行疫苗通行證，以及政府強制醫護等工作人員施打疫苗，法國、義大利和希臘等多國境內都在週末爆發示威遊行，抗議防疫限制影響了人民的自由，並與警方爆發衝突。

法國抗議健康通行證

根據《半島電視台》報導，法國方面，24日估計全國有16萬人走上街頭，抗議總統馬克宏推出的「健康通行證」計畫，該計畫嚴格限制未接種疫苗者不得進入餐廳和公共場所，引發部分民眾不滿上街示威。法國抗議民眾高呼「自由、自由」口號，並高舉譴責「馬克宏是暴君」、「大型製藥公司束縛自由」等標語牌。警方則使用催淚瓦斯及高壓水槍驅散抗議者。

義大利方面，羅馬、那不勒斯和杜林等地也爆發示威遊行，反對餐廳內用、進入電影院和進行其他室內活動必須持有「綠色通行證」。英國則有上萬人齊聚首都倫敦抗議。示威者表質疑，僅本月一週內就有超過60萬人被告知要自我隔離，

英國政府的追踪應用程序已限制了他們的行動，

希臘不滿強制醫護接種

《路透社》指出，希臘24日也有部分民眾聚集雅典市中心，抗議強制接種，但遭警方以催淚瓦斯和水砲驅逐。本月已有至少3次超過4000人在希臘議會外集會，反對強制醫護、療養院等工作人員接種新冠疫苗。

儘管歐洲多國都出現示威抗議，但布里斯托大學公共衛生客座教授史凱利告訴半島電視台，反對防疫措施並不是什麼新鮮事，「我認為這些反彈相對較小。在整個疫情大流行期間，只有一小群人走上街頭表達對各種事情的反對。」他也說，歷史上一直有人反對疫苗 。

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