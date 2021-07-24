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中國新增35例確診 本土13例

中央社 / 台北24日電
圖為大陸廣西南寧為青少年接種大陸國產新冠疫苗。中新社
圖為大陸廣西南寧為青少年接種大陸國產新冠疫苗。中新社

中國官方今天通報，新增35例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土疫情13例，分別為江蘇省12例、四川省1例。

據中國國家衛生健康委員會官網，23日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例35例，其中境外移入22例（廣東5例，雲南5例，福建4例，四川3例，上海2例，天津1例，河南1例，湖北1例），本土病例13例（江蘇12例，四川1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至23日24時，中國大陸現有確診681例，累計治癒出院病例8萬7180例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬2497例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者107萬4416人，尚在醫學觀察的密切接觸者9761人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1973例，其中212人病亡；澳門特區累計確診56例，其中出院53例。

新冠肺炎 COVID-19

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