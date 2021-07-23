中國22日新增48例確診 本土12例在江蘇

中國在22日新增COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）確診病例48例，其中有12例是本土病例，都在江蘇。另外，廣東、遼寧和安徽都各出現1例本土無症狀感染者，江蘇則有7例無症狀感染者。

根據中國國家衛生健康委員會網站，22日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例48例，其中境外移入病例36例：廣東14例，雲南13例，上海3例，四川2例，陝西2例，天津1例，湖北1例；本土病例12例，均在江蘇；另新增疑似病例3例，均為在上海的境外移入病例。

央視新聞報導，廣東省中山市政府22日晚間通報，在對中高風險地區返粵人員排查核酸檢測中，發現1例COVID-19核酸陽性人員。遼寧瀋陽市也在22日新增各1例本土和來自境外的無症狀感染者。

至於起自20日的江蘇南京市疫情，已連續兩天新增確診病例達兩位數。

在全國情況方面，目前境外移入現有確診病例561例，現有疑似病例4例，累計確診病例7161例。

22日，新增無症狀感染者35例，其中境外移入25例，本土10例，分別是：江蘇7例，遼寧1例，安徽1例，廣東1例；尚在醫學觀察的無症狀感染者451例。安徽的無症狀感染者是南京市確診病例的丈夫，常住南京。

截至22日24時，中國大陸現有確診病例663例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2462例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者107萬2912人，尚在醫學觀察的密切接觸者8742人。

香港特別行政區累計確診1萬1971例，出院1萬1690例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診56例，出院53例。