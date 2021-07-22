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日本接種疫苗後累計667例死亡 皆無確切因果關係

中央社 / 東京22日綜合外電報導

日本截至本月11日累計有3760萬人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中667人在接種疫苗後死亡。厚生勞動省表示，尚無死亡病例可判定與疫苗有因果關係。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省昨天召開專家會議，報告接種疫苗後的副作用。

截至本月11日累計有3760萬人接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）或莫德納（Moderna）的COVID-19疫苗，其中667人在接種疫苗後死亡。

接種輝瑞疫苗後，平均每100萬人有18.3人死亡；接種莫德納疫苗後，平均每100萬人有2.8人死亡。

至於死亡與疫苗的因果關係，有664例因資訊不足無法判斷，3例判斷與疫苗無關。

日前有一例在接種疫苗後發生血小板減少與蜘蛛膜下腔出血死亡，原本是唯一被記載為「無法否定（與疫苗）因果關係」的案例，不過已修正為「無法判斷因果關係」。

另外，接種疫苗後累計發生30例心肌炎或心包膜炎，其中接種輝瑞疫苗後平均每100萬人出現0.8例、莫德納疫苗平均1.1例，多數症狀皆已緩解或痊癒。

厚勞省說，尚無死亡病例可判定與疫苗有因果關係。現階段認為沒有重大疑慮，將持續施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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