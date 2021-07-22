泰國新冠確診激增 中國疫苗引發質疑

（德國之聲中文網）泰國7月初爆發新一波疫情，確診和染疫死亡人數持續攀升，7月21日再增加13002例確診，創下單日新增紀錄。這已是泰國連續近一周，每日確診數超過萬人，累積確診近44萬例確診，3610人死亡。

泰國當局宣布，20日起采取更嚴格措施，包括在曼谷等地禁止跨境移動，並暫停多數國內航班及擴大宵禁區域，相關措施持續至8月2日，並可能視疫情延長。不過當地民眾認為這些防疫政策太慢實施而且不足夠。

泰國公共媒體《BPS》報導，21日一早在曼谷街頭發現3名男子的遺體，其中1人經篩檢確診感染新冠肺炎，在當地引發討論，凸顯疫情嚴重。另外，近期疫情爆發地點，多是以高消費的夜店及娛樂場所為主，是名人及政治人物聚集之地，導致泰國民眾對有權勢的階層萌生不滿。

當地輿論批評政府疏於防疫，過去這段時間並未下令禁止節慶及民眾活動，加上疫苗接種速度緩慢丶質疑疫苗政策等，累積已久的民怨在泰國學運一周年的示威中爆發。

盡管泰國禁止群聚，但上周日 (18日)仍有千人上街紀念泰國反政府示威滿一周年，以學生為主的示威者當天在曼谷街頭集結，並在現場焚燒2000具「假屍體」諷刺政府防疫無能，導致染疫死亡人數劇增。

當天警方使用水炮車丶催淚瓦斯及橡膠子彈驅散示威者，警民沖突中有記者和員警受傷。不同於去年示威以「民主和反威權統治」為主軸，今年抗議還另外聚焦於政府防疫問題。示威者主要訴求為泰國總理巴育辭職丶刪減皇室及軍方預算以投入防疫經費。

不信任中國疫苗

泰國政府采購疫苗進展緩慢，目前主要施打中國科興疫苗及自產的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，但社會普遍對中國科興疫苗存有疑慮。

泰國人Tata Suwankanit向德國之聲表示，泰國人普遍不喜歡中國的疫苗，認為效力不足沒信心，但是社會上，大家普遍願意接受政府安排注射，他自己也是接種中國科興疫苗，「我也無從選擇，」他說。

當局指出，有600多名醫護人員在接受科興疫苗後，仍染上新冠肺炎，使泰國人民對中國疫苗的信心降低。因此上周，泰國宣布將混合接種科興和阿斯利康疫苗，而不是兩針科興疫苗。另外，已完全接種科興疫苗的醫療人員則會再接種其他品牌的疫苗的加強針。

前在野聯盟最大黨為泰黨（Pheu Thai）黨主席宋蓬（Sompong Amornwiwat），領導今年3月剛成立的建國黨（Thai Sang Thai），在網上發起「起訴殺人政府」的連署，已吸引逾38萬人參與。

她譴責政府有違憲及瀆職之虞，原因盡管政府明知輝瑞及默德納（Moderna）等mRNA疫苗在對抗Deilta變種病毒上，比中國科興疫苗有效，卻仍購買數百萬劑科興。

泰國川登喜皇家大學於5月曾公布調查報告，顯示大多數泰國人民都同意接種由政府提供的任何新冠肺炎疫苗，輝瑞最受歡迎。

另外，各界關注的普吉島沙盒計畫（Phuket Sandbox Scheme）截至7月21日，已有近萬名旅客前往，但開放不到兩周，就在本土感染病例中出現當地首起Delta變種病毒。由於島上超過七成的居民大部分是完整接種科興疫苗，因此該Delta變種病毒會不會影響沙盒計畫，不僅考驗科興疫苗對抗變種病毒的效力，也成為泰國當局的挑戰。

疫苗不足

德國智庫「弗裡德裡希瑙曼自由基金會」駐曼谷代表弗雷德裡克·斯波爾（Frederic Spohr向）向德國之聲指出，泰國預計在年底前為7成的民眾完成施打疫苗，但缺乏疫苗的問題仍然存在。

斯波爾說：「現在泰國政府除了本地生產的阿斯利康疫苗外，但仍面臨很多困難。」對於外界質疑泰國政府應該在去年就先購買疫苗，斯波爾指出，如果政府提早買疫苗，施打計畫就可以更早執行，但是這是很復雜的問題，因為泰國自己也有工廠代工制造疫苗，且該工廠是皇室所有，因此沒有太多人敢討論這個議題。

根據統計，泰國完整接種疫苗的人不到總人口的5％。但斯波爾解釋，東南亞區域的接種率其實都不高，像是越南丶老沃疫苗接種率都不高。並說：「可能是因為泰國過去疫情控制得宜，政府也輕忽了，但這波疫情比過去都還嚴重，才成為社會焦點。」

斯波爾所指的是代工生產阿斯利康疫苗的泰國「暹羅生物科技」，當地社會不滿這間不知名的藥廠過去沒有生產疫苗的經驗，卻因皇室所有而簽下阿斯利康代工合約。

據報導，該藥廠是由皇室所有，因此反對黨和社會大眾幾乎無法供公開質疑丶批評或檢視，否則可能將遭到當局以「不敬罪」（lese majeste）起訴，最高可被判15年刑期。

今年3月，泰國警方就正式指控未來前進黨前主席塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）涉嫌毀謗王室。1月時，他在臉書直播中，質疑政府決策過程的透明度。警方稱，這項刑事指控，是由總理巴育辦公室官員提告。

對於泰國這波疫情，巴育20日通過社交媒體發文稱，抗疫進入關鍵時期，他號召全國各界攜手共渡難關。並表示，深知政府逐步升級的防疫措施給民眾生活帶來的影響，他呼籲大家「保持忍耐丶渡過難關」。

（綜合報道）

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