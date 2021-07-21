美國分成兩個世界 未接種疫苗者頑抗

美國未接種新冠疫苗者造成新一波疫情，最終恐將導致多數未接種疫苗者染疫。美國總統拜登為此呼籲，美國人應立刻、馬上接種疫苗。然而，疫情在低疫苗覆蓋率地區爆發，已嚴重影響經濟復甦，導致美國道瓊斯工業平均指數暴跌700多點，創下今年以來的最大跌幅，但抗拒打疫苗者仍不信任疫苗的安全性及效用，負隅頑抗。

美國分成兩個世界

CNN 指出，在可預見的未來，「混合版美國生活」將成為常態，其中已接種疫苗的民眾有絕大多數會存活下來，並將逐漸回復以往的生活型態，但拒絕接種的民眾也將有很大一部分染疫，甚至死亡。

目前美國爆發疫情的地區中，民眾與醫療人員深為疫情失控所苦；反觀近日先後有兩位億萬富翁飛往太空，成為世界關注焦點，疫區外的美國人也為此歡欣鼓舞，似乎已不受疫情威脅。面對此種「新現實」，美國總統首席醫療顧問弗契無奈表示，這樣的情況「真的很不幸」。

美國存在疫情隱憂

弗契對 CNN 直言，如果政府無法促使不願接種疫苗的民眾改變心意、接種疫苗，在未來相當長的一段時間內，美國都將無法擺脫疫情不斷爆發的陰霾。

美國疾病控制與預防中心前代理主任貝塞爾也認為，Delta 變種病毒的強感染性再加上疫苗反對者有多的群聚、共同生活動機，未來美國將會持續出現未接種疫苗者大量感染的情況。

未接種疫苗者成破口

據統計，目前已有48.6% 的美國人完整接種兩劑新冠疫苗，其中老年人的接種比例尤高，但仍有許多保守派的民眾及前美國總統川普的「信徒」，受到部分媒體與政治人物煽動，對疫苗的安全性及其預防新冠肺炎的效用極度不信任，並抱持著強烈敵意、拒絕接種，使得部分地區的疫苗覆蓋率停滯不前，成為本次疫情的重大破口。

衛報指出，過去 30 天內，因新冠肺炎住院的平均人數從 16,000 人增加到 19,000 多人，死亡人數比前 7 天增加了 25%，平均每天有 250 人死亡。拜登更提到，疫苗接種率低的四個州佔所有確診者中的 40%。

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