美國確診人數較兩周前飆升145％ 專家呼籲防疫勿鬆懈

對許多美國民眾而言，新冠疫苗帶來希望，但目前疫情仍在蔓延，讓政府官員對疫苗覆蓋率要達多少才夠，感到相當苦惱。對此公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy）指出，先前疫情一直反反覆覆，如今不能掉以輕心。

莫西接受CNN採訪時表示：「新冠疫情愚弄我們很多次，當確診案例下降，我們以為疫情好轉，接著確診數又再度攀升。這意味著在確診人數持續下降前，我們都不應卸下防備。如今全美疫情確實正在惡化。確診、住院、病故人數都在增加。」

根據約翰霍普金斯大學的數據，由於全美44州的確診人數都大增，本周平均單日新增確診病例不僅比上周多66%，還比兩周前多145%。此外，本周的住院人數也比上周多26%。

莫西表示，在染疫病故的人中有99.5%未接種疫苗，而美國疾病管制與預防中心（CDC）本月初也引用過這個數字。因此，莫西敦促民眾盡快接種疫苗，不僅能保護自己，還能避免醫療人員累壞，同時也是對還不能被疫苗保護的小孩著想。