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香港連續43天 未現本土疫情

中央社 / 香港20日電

香港當局似乎已成功控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，根據官方紀錄，過去43天，本地已沒有本土確診病例。

衛生署衛生防護中心今天公布，截至今天凌晨，中心正調查7例確診案，但全部都為境外移入病例，而過去14天，香港沒有本土確診案。

至今，香港累計有1萬1965例確診，其中212人病亡，目前有27人住院或等待入院。

COVID-19自2019年底開始侵襲香港，期間曾出現四波較嚴重的疫情，最後一波於去年11月中左右出現，今年3月底趨緩。

6月以後，香港疫情大幅緩和，最後一宗本地確診案於同月7日出現，之後再沒有本土病例。

官方紀錄顯示，過去43天，本地確診案大都是境外移入，另有4名本地居民確診感染，但被列為與境外移入個案相關連，不算本土傳染病例。

另外，截至昨天，香港已有285萬3400人接種了首劑COVID-19疫苗。

儘管香港疫情大幅好轉，但當局仍未大幅放寬防疫限制，基本上仍限制飯店每桌不能多於4人，除非服務人員及顧客接種了疫苗，同桌人數才可以放寬。

此外，香港仍未開放對外通關，與中國大陸仍然實施嚴格的防疫管制。

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