香港連續43天 未現本土疫情
香港當局似乎已成功控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，根據官方紀錄，過去43天，本地已沒有本土確診病例。
衛生署衛生防護中心今天公布，截至今天凌晨，中心正調查7例確診案，但全部都為境外移入病例，而過去14天，香港沒有本土確診案。
至今，香港累計有1萬1965例確診，其中212人病亡，目前有27人住院或等待入院。
COVID-19自2019年底開始侵襲香港，期間曾出現四波較嚴重的疫情，最後一波於去年11月中左右出現，今年3月底趨緩。
6月以後，香港疫情大幅緩和，最後一宗本地確診案於同月7日出現，之後再沒有本土病例。
官方紀錄顯示，過去43天，本地確診案大都是境外移入，另有4名本地居民確診感染，但被列為與境外移入個案相關連，不算本土傳染病例。
另外，截至昨天，香港已有285萬3400人接種了首劑COVID-19疫苗。
儘管香港疫情大幅好轉，但當局仍未大幅放寬防疫限制，基本上仍限制飯店每桌不能多於4人，除非服務人員及顧客接種了疫苗，同桌人數才可以放寬。
此外，香港仍未開放對外通關，與中國大陸仍然實施嚴格的防疫管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言