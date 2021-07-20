新加坡決定與病毒共存，但檢測將無所不在！

深受Delta變異株影響的英國，當局決定將在下週「解封」。而身為「防疫模範生」的新加坡，也在上月底決定不再詳述確診個案資訊等，並在12日放寬餐廳內用人數。新加坡又是如何從過去的邊境嚴防，到現在與病毒共存？

「包含英國、美國等少數幾個國家，正逐步解封、尋找與新冠病毒共存的方式。」《華爾街日報》報導強調。並指出，在未來，政府官員希望他們能夠像治療流感一樣，治療新冠病毒。

雖然流感每年在美國造成數萬人死亡，但並不會引發嚴重的經濟活動停擺。當然，疫苗接種仍然是關鍵。因感染新冠肺炎而死亡的患者，與一般流感相比要多出很多。而新冠疫苗能夠顯著降低感染的風險外，也能預防感染後轉而重症的可能。

正與新冠病毒共存的新加坡，決定不再詳述確診個案資訊

過去幾個月以來，新加坡嚴守邊境，盡可能地將確診數控制在趨近於零。確實，在過去的兩週內，單日新增本土個案都維持在個位數，10日更是自4月底以來首度未出現新增確診的本土案例。

6月底，新加坡政府也決定邁入防疫的下個階段。建立與新冠病毒共處的模式，未來不會再為了阻斷傳播鏈，而試圖追蹤每起個案的足跡。也不會再詳述每起確診個案年齡、職業及確診日期等資訊等。

不再將新冠病毒視為嚴重威脅健康的疾病，而是以「流感」的方式與它共存。也就如同許多公衛專家長期所言，「這場全球大流行疾病，終將變成地方性疾病（endemic）！」。

邁向疫後新常態！拚群體免疫外，也積極嚴防社區傳播

為了邁向疫後新常態，新加坡也將透過疫苗接種、檢測、治療、新的社交規範等多管齊下。並規劃明年將污水監測病毒的地點，從目前的200多個倍增到400個以上，為的就是能夠盡速發現社區傳播。

為了能有效防止新冠病毒傳播，新加坡預計在8月初，達到疫苗完全接種率66%的目標。而截至9日，根據約翰霍普金斯大學的數據指出，擁有570萬人口的新加坡，已有37.81%的人口完整接種疫苗，約227萬人。

且據星國衛生部數據指出，截至10日，星國約有70%的人口，已至少接種一劑疫苗。未來的一個月內，新加坡還需要完成近三成民眾的疫苗接種。為的就是能夠逐步開放社會，以及重新恢復經濟活動等。

「疫苗接種能大量降低病毒傳播的機會，減少確診數，也能將新冠肺炎轉為風險低的疾病，如同流感一樣。」星國衛生部長王乙康強調。

新加坡在檢測方面，主要使用PCR核酸檢測、抗原快速檢測、呼吸檢測，以及污水檢測等方式，就是以最快速度完成採樣，並及早發現社區傳播。而對於新冠肺炎的治療，認為未來仍有些人會感染，但大多數人能夠在家中康復。未來著重測量重症監護病房中有多少新冠肺炎患者，以及有多少需要插管等。

「新加坡的檢測重點仍會放在邊境上，特別是關注攜帶變種病毒株的境外人士。」香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁強調。並補充說道，未來不再是發現有確診個案後，再進行社區大規模檢測。而是會推出更快的檢測方式，在一分鐘立即得到檢測結果，並鼓勵大眾進行常規的新冠病毒檢測。

另外，入境新加坡的旅客目前都受到嚴格的隔離規定。在家工作（work from home）仍然是多數企業的工作常態。且出門在外，幾乎需全程配戴口罩。在短時間之內，或許還不能回到2019年的如常，但未來可見的是，新冠病毒的快速檢測將無處不在，像是機場、購物中心、大學等。這同樣是未來台灣可借鏡的。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.7.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）