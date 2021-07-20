新冠肺炎究竟何時能結束？科學家點出了關鍵答案

疫情也許快結束了，但它的尾巴卻拖得很長，由於許多國家對於防疫政策的短視和敷衍，加上某部分富裕的政府專注於國內疫苗需求，更加劇了疫苗接種的不平衡。

從2019年底自中國（China）武漢爆發新冠肺炎的那一刻起，全世界便陷入一種無盡的病毒蔓延與恐慌，無以復加的恐懼、毫無止盡的封閉與封鎖，不少人都期待疫情真正結束、高掛口罩的那天。

雖然2021年初，疫苗漸漸在全世界普及，但各國施打率不均和不斷變異的變種病毒，似乎都讓這場疫情沒有看見尾聲的那天。

國際上，各領域專家都對疫情結束、能夠正常旅行的那天沒辦法有正確的解答，但大部分都肯定的是，唯有疫苗的普及、群體免疫的效果提升，才是真正終結病毒的那天。

然而，在《Bloomberg》的統計下，世界各地的疫苗施打率非常不一，有的國家已高達75％的人口施打，卻有的國家施打率還低於0.1％──在絕大部分疫苗都集中於已開發國家，開發中或未開發國家都疫苗一劑難求的狀況下，全球還有一場漫長的抗疫之路要走。

從歷史借鏡 疫情結束永遠不會那麼明確

《Business-Standard》報導，疫情也許快結束了，但它的尾巴卻拖得很長，由於許多國家對於防疫政策的短視和敷衍，加上某部分富裕的政府專注於國內疫苗需求，更加劇了疫苗接種的不平衡。

在國家能力不足、物流不通暢、不信任與錯誤訊息的疊加下，導致數百萬人因為防疫落後而擴大了全球經濟差距，而澳洲（Australia）、紐西蘭（New Zealand）側重於零病例而不願開放邊境，使得疫苗施打速度也非常緩慢。

科學家表示，人們從過去的大流行疾病中可以知道，一場疫情要終結，永遠沒辦法那麼快或明確。像是追蹤1918年的西班牙大流感（Spanish flu）的起源很容易，但要確定它結束的日期就不是這麼簡單，只約略是在1920年的冬天以後；而小兒麻痺症（poliomyelitis）雖然早有疫苗可以預防，但它還是沒終結。

誠然，科學與醫學以比當年還進步，克服新冠肺炎並不是一個模糊的狀態，專家表示，研究人員比預期更早的破解了疫苗難題，並且在創紀錄的時間內研發了疫苗，足夠劑量的施打也對變種病毒有效，一些流行病學家也開始考慮用住院人數，而非確診人數作為衡量病毒風險的指標。

終結疫情的關鍵在提供弱勢國家疫苗

不過，從全球爆發疫情後已經過了一年半，新冠肺炎依然保有它的破壞力，許多國家至今一天的新增病例還達3萬例之多。專家表示，「太多先天條件的不公平和官僚主義，讓對抗疫情的表現變得很糟，這不僅是貧困的問題。」

報導中表述，對一些國家來說，疫苗創造了機會，可以扭轉疫情流行初期的種種荒腔走板行為，並贏回一些政治上的成功──英國（UK）和美國（USA）就是一例；不過最引人矚目的還是以色列（Israel）：歸功於完善的健保系統，還有與輝瑞公司的疫苗合作，雄厚的財力讓他們能負擔疫苗的龐大費用，這也確實讓總理班傑明（Benjamin Netanyahu）成功連任。

專家坦言，這種疫情大流行的後期是，如果人民沒有普遍接種疫苗，那麼解封後病例激增、再封鎖的循環就不會結束，讓整個世界沒辦法回到疫情之前的樣貌。「大國應該齊心協力，盡快向發展中國家提供疫苗，而不是只顧著自身利益、猶豫不決，更應該對弱勢國家提供醫療器材的協助和支援。」

疫情是否結束 取決於個人心理狀態

《Seattle Times》報導，一年多來，世界一直在與惡性、不斷傳播的冠狀病毒交戰，這種病毒已經殺死了全球400多萬人，而且還在不斷增加，但這個敵人不會向人類投降，事實上，人們可能永遠無法打敗它。

專家強調，關於疫情，其實沒辦法有一個結束的時間表。事實上，對於那些否認新冠肺炎威脅的人來說，疫情在還沒開始前就已經結束了；與此同時，那些因為疫情而失去親人的人，則永遠看不到這段傷痛的盡頭。

「我認為人們並沒有為疫情的結局做好準備。」《流行病心理學》一書的作者、臨床心理學家史蒂文泰勒（Steven Taylor）說，「有些人認為，可能有一天醒來，世界衛生組織（WHO）會出來宣告新冠肺炎已經終結，但情況並不會如此。」

他強調，從歷史上來看，確定疫情的結束一直是「混亂的」，畢竟各種疫情的威脅都因為不同的國家而異，即便在同一個國家，不同的區域也會以不同的速度結束疫情，「更可能出於心理原因，對某些人來說，疫情永遠不會結束。」

「決定何時恢復正常，是關於心理情緒而不是確診數字。」人們可能單獨從這場危機中走出來，卻也可能從此戰戰兢兢的面對疫情後的生活。

科學家們普遍認為，冠狀病毒最終會成為一種類似於流感的常規病毒。

臨床心理學家萊恩（Ryan Van Wyk）說，即使未來疫情的威脅已基本消除，許多人也需要更多時間才能感到安全。

「許多人很容易受到大流行後情緒問題的影響。特別是因為新冠肺炎而失去親人的人，會經歷長時間的悲痛。」他強調，那些有情緒問題史的人，在疫情期間經歷了巨大的痛苦，並將可能會在疫情後期持續掙扎。

（作者／魯皓平 本文出自2021.7.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）