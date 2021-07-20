中國疾控中心主任自曝混打3劑疫苗 「沒有不適」

中國疾控中心主任高福日前受訪時透露，自己至今已經打了3針疫苗，「疫苗種類與廠家都不盡相同，但身體沒有任何不適」。高福曾表示，可用不同技術路線的疫苗混種來提高疫苗有效率。

最新一期「環球人物」雜誌採訪中國疾病預防控制中心主任高福談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗研發，文章18日在網路發布。

高福受訪時說，自己早在2020年5月就已經注射了國產疫苗，「是第一批『吃螃蟹的人』」，接著說，「到今天為止我一共打了3針，疫苗種類與廠家都不盡相同，但身體沒有任何不適。這麼做的原因就是對國家的疫苗有信心」。

但他並未說明自己的了哪幾種疫苗、間隔時間等。

高福自己也在這次疫情中負責疫苗研發，並帶領中國科學院微生物研究所的研究團隊，以重組蛋白次單位疫苗技術研發疫苗。

今年4月10日，高福參加全國疫苗與健康大會，外媒報導，他在會上說「中國疫苗防護率不是很高，應該考慮多種技術路線疫苗序貫交替接種」，引發熱議。隔天，高福否認相關報導，稱「這完全是誤解」。

根據環球時報，當時高福澄清，對於如何提高疫苗的保護率，他提出了未來的科學思考是，「比如在劑次、劑量和接種間隔上優化接種程序，比如採用幾種疫苗交替的接種（序貫免疫）方式」。

在「環球人物」雜誌的採訪中，高福認為，好疫苗要做到安全、有效、可控、可及（經濟上大多數人可獲得），而「中國疫苗做到了這4個方面」。他並說，目前中國疫苗對於人們最擔心的COVID-19變種病毒依然有效。

中國目前已有數款國產COVID-19疫苗，國藥及科興公司產製的疫苗都須接種2劑次；而由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司聯合研發的重組2019冠狀病毒疫苗（CHO細胞），全程共需接種3劑次，這和高福帶領研發的技術路線相同。

當前有多個國家都正在討論有關疫苗混打的安全性、以及原本只需打2劑的疫苗是否要打第3劑作為加強針。