中國大陸多省市涉強制學生打疫苗 家長憂太急

中國政府近日批准國產COVID-19 疫苗供3至17歲緊急使用後，多地趁著暑假展開未成年人分階段接種，一些地方更明令未完成接種的學生，新學期將被拒絕入校；家長則對此表達質疑和憂心。

據中國國家衛生健康委員會，截至17日，中國大陸累計報告接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗14.47億劑次，絕大多數為18歲以上人口。3至17歲未成年人近期也已被官方列為優先施打對象。

香港星島日報今天報導，中國大陸3至17歲未成年人口約3億，而目前共有科興、中國國藥兩款疫苗獲批供這個年齡層人口緊急使用。

對此，報導說，河北、安徽、廣東、廣西等多地趁著暑期啟動未成年人分階段接種疫苗，其中12至17歲列為優先對象。

以廣西為例，當地本月起分3階段展開12至17歲疫苗接種，本月啟動並完成15至17歲第一劑接種，下月啟動並完成12至14歲第一劑接種，10月底前完成12至17歲的完整接種；河北省多地更要求，12至17歲學生必須在暑假完成兩劑接種。

報導說，雖然中國國家衛健委要求疫苗施打遵循自願原則，但多地被指強制學生接種疫苗，其中河北邢台平鄉縣甚至明令，各級各類學校在新學期開學時要查驗疫苗接種證明，「未完成接種的學生，將被拒絕入校」。

不少家長對於上述作法頗為憂慮，紛紛在網上留言質疑。

有人表示，萬一出現嚴重不良反應，誰來承擔責任；還有人質疑，是否有疫苗對生殖系統影響的試驗報告，日後若出現生育問題，誰來擔責。

還有家長說，理解某些地方官員靠疫苗接種率抓政績，但「小孩子的疫苗之前已有很多負面新聞，這個還是不要強逼的好」。