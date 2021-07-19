英國鬆綁確診多 專家憂勞動人力短缺

英國大舉鬆綁防疫措施，但確診者卻快速增加，隔離人數也極速飆升，恐將造成英國勞動力短缺。UK Hospitality 首席執行官尼柯爾斯指出，隨著防疫措施鬆綁，感染可能會進一步擴大，導致需要隔離的接觸者隨之增加，造成新一波的勞工荒，建議業主在恢復營運後，仍應視情況採取防疫措施，降低病毒傳播風險。

App 匡列接觸者

英國國民保健署透過 NHS 冠狀病毒 App 定位、追蹤新冠肺炎確診者的接觸者，性能類似於台灣社交距離 App。若民眾收到 App 通知，需自行隔離至 8 月 16 日為止，且英格蘭地區已幾乎解除所有防疫相關限制，包括配戴口罩、群聚人數限制與場所人數管控等，僅有確診者與機場等場所需要保持社交距離。

然而，英國目前的單日確診人數仍持續上升中，16、17 日的單日確診數更連兩天突破 5 萬，七天平均值高達 4.2 萬。洛杉磯時報近一步指出，目前由於 Delta 變種的擴散與 NHS 冠狀病毒 App 的擴大匡列，已有數十萬人收到隔離通知。

大型勞動力缺口出現

尼柯爾斯認為，NHS 冠狀病毒 App 追蹤接觸者，並通知其進行自我隔離，在確診人數仍持續攀升的狀況下，將為嘗試恢復正常營業企業帶來嚴峻的挑戰，大量的勞動力遭到匡列、進行隔離，將使目前已存在的勞動力短缺更加嚴重。

截至目前，部分恢復營運的餐館、汽車製造商與倫敦地鐵均已反應，因為 App 的匡列，導致產業面臨嚴重的人口短缺，且有部分企業甚至以因此倒閉，而原因防疫鬆綁、即將恢復演出的劇院，也因為人力不足、演員遭到匡列而再度宣布取消演出。

民間應維持防疫規範

因此，尼柯爾斯對 CNN 表示，即使防疫措施大舉鬆綁，但部分場所仍會持續實施人流管制、隔板、社交距離等措施，避免病毒傳播的風險。

她提到，本波防疫鬆綁中，最大的受惠者將會是酒店業。雷丁大學細胞微生物學副教授西蒙克拉克進一步解釋，酒店業依賴於人們的互動和會面，此類社交行為勢必增加感染率。

英國首相強森日前也坦言，在此時解除防疫相關限制，將帶來更龐大的確診數以及死亡數。

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