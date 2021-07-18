社交距離無從談起 爆發新冠疫情的伊朗女子監獄

因疫情嚴重，伊朗已經有多個地區被劃為紅色危險區域，其中也包括首都德黑蘭。目前該市已陷入停擺狀態，當局頒布了嚴苛的防疫措施。但是監獄裡也會實施這些防疫措施嗎？那些被關押在埃溫監獄的女性政治犯們的處境又如何呢？

目前正在該監獄服刑的環保人士卡沙尼（Sepideh Kashani）和民主人士哈姆朗（Zeinab Hamrang）的家人證實，上述兩人已經感染了新冠病毒。監獄惡劣的醫療條件，令她們的家人憂心忡忡，尤為令家人不解的是，監獄戒備森嚴，她們是怎麼被感染的呢？

社交距離無從談起

家屬是通過電話獲悉兩人感染新冠病毒的消息的，據說目前兩人正在接受隔離。哈姆朗是位退休女教師，因所謂「煽動顛覆政治體制」罪名被判處五年監禁。卡沙尼則是一個環保組織的成員，該組織八名成員被集體起訴，她本人則被判處六年監禁。

現年66歲的伊朗裔德國人塔加尼（Nahid Taghavi）目前也在埃溫監獄服刑，她的女兒對德國之聲表示：「我最近一次和母親通話時，她顯得非常焦慮和氣憤。她同其他25名獄犯被關在一個房間裡，保持社交距離根本無從談起。」她表示，她的母親年事已高，屬於高風險人群。「發現一些獄犯染病後，醫生說這只是一般性的感冒。直到患者發燒，才進行了新冠檢測。監舍空間狹小，難道不應對所有關押者進行新冠檢測嗎？」

沒有常規檢測

莫塔勒扎德赫（Aliyeh Motallebzadeh）是一位正在埃溫監獄服刑的記者和女權活動人士。她的丈夫對德國之聲表示：「我妻子昨天在電話裡告訴我，哈姆朗感染新冠的消息在監獄裡引起了極大的不安，今天聽說卡沙尼也感染了。問題的關鍵是，監獄裡不提供常規檢測，只有當症狀非常明顯時，才會檢測，這實在是太危險了。」

這位丈夫表示，被關押者完全沒有同外部世界接觸的可能性，因此她們只可能是被獄警或出庭時感染的。他說：「既然監獄不能為我們的家人提供必要的防疫手段，那就應當讓她們假釋回家，由我們自己來照顧她們。」

要求假釋

塔加尼的女兒表示，家屬們主要提出了三項訴求：「首先，監獄中所有人都應接受新冠檢測，其次，監獄工作人員必須嚴格遵守防疫規定，佩戴口罩，消毒監舍以及保持社交距離。第三，對於六十歲以上的被關押者應該予以假釋，以便獲得家人的必要照顧。」

無論是被關押者，還是她們的家人，疫情爆發以來，大家都憂心忡忡。三個月前，埃溫監獄的第八號男性監區出現新冠病例後，囚犯們曾發表聯合聲明，指責司法當局應為此承擔責任。

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