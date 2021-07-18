法國逾10萬人示威 要求自由施打

法國17日爆發示威，逾10萬人上街爭取施打新冠疫苗與否的自由！法國政府日前推出新型防疫限制措施，強制醫護接種新冠疫苗，以及進入餐廳等場所須持「健康通行證」，證明本已完整接種疫苗或篩檢呈陰性，引發民眾不滿。但法國政府表示，有必要採取新措施來遏制Delta變種病毒。

逾10萬人上街抗議

根據《路透社》與歐洲新聞台報導，法國17日逾10萬人上街示威，抗議總統馬克宏日前推出的新型防疫限制措施，包括強制醫護人員接種疫苗，以及必須出示健康通行證才能進入電影院、餐廳等公共場所。

政府規定，若要獲得健康通行證，必須完整接種新冠疫苗，或在48小時內篩檢呈陰性。抗議者們認為，這些措施侵犯了不想接種疫苗的人的選擇自由。

法國內政部統計，全國各地共發生137次遊行，有近11.4萬人參加，其中有1.8萬人在首都巴黎。購物中心員工奥雷莉和蒂芬在巴黎抗議活動中告訴法新社，他們並不反對疫苗，「我們只是希望每個人都有接種或不接種疫苗的自由。」

多數民眾贊同新措施

儘管抗議活動激烈，但據民調機構Ipsos-Sopra Steria16日的民意調查，超過60%的法國人贊同強制醫護人員接種疫苗，以及在一些公共場所要求出示健康通行證。法國總理卡斯泰表示，疫苗是唯一可以對抗病毒的方法。他表示，已聽到反對強制接種的聲音，但他認為大家必須不惜任何代價，說服民眾接種疫苗，這是控制疫情的最好方法。

法國政府表示，有必要採取新措施來遏制Delta變種病毒，該變種已在法國引發新一波感染潮。法國在6月下旬每日新增感染數降至不到2000人，近來平均新增感染數又反彈至每日近1.1萬人。截至17日，約有55.5%的法國人已接種一劑疫苗，44.8%已完整接種。

【更多精采內容，詳見 】