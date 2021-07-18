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驚傳跨國混打3劑不同疫苗 台大醫分析可能有這3漏洞

【百年老黨危機／上】疫情下的國民黨 為何一步步走向邊緣化？

放任假訊息擴散 拜登批臉書「殺人」

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
未接種疫苗者染疫風險較高。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under CC2.0）
未接種疫苗者染疫風險較高。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under CC2.0）

錯誤的新冠肺炎訊息傳播正在「殺人」！美國總統拜登批評，由於社群平台刊登疫苗可能導致基因改變、接種後將導致不孕等假訊息傳播，將導致接種疫苗的意願更加低落，阻礙防疫。對此，臉書表示，正持續提供全球約20億人疫苗相關正確資訊，且已積極刪除超過1800萬條疫情相關的假消息，否認拜登的「殺人說」。

假訊息殺人！

臉書、Youtube、Twitter 等社交平台曾出現疫苗將改變人體基因結構，讓人變成基改生物等後來接被證實是不實且錯誤的資訊。對於臉書沒能及時遏止這些錯誤資訊傳播，衛報報導指出，拜登痛批，該公司的無所作為形同「殺人」，目前美國「未接種疫苗者」持續成為感染者，這些訊息顯然不利於普及疫苗，最終將導致更多人染疫、甚至身亡。

臉書成反疫苗者基地

關於美國疫情與疫苗接種狀況，美國公共衛生機構疾病控制和預防中心主任羅謝爾·瓦倫斯基告訴 BBC，從近日的案例可以發現一個明確的信息，也就是「未接種疫苗」成為一種流行病。此外，數據指出，6 月份所有新冠肺炎死亡病例中有 99% 以上是未接種疫苗的人，且確診者有年輕化的趨勢。

目前約67.9%的美國成年人接種了一劑疫苗，而59.2%的成年人完全接種了疫苗，為接種疫苗者多數表示，他們不信任疫苗的安全性，而一份3月的報告指出，Facebook、YouTube、Instagram和Twitter成為反疫苗行動主導者最大的活動平台，各主導者累計已有超過5900萬粉絲。

臉書發言人喊冤

對於美國政府的指控，臉書發言人麥卡利斯特指出，公司有明確規定不得發布新冠肺炎疫苗相關、未經證實的訊息，而臉書也積極作為疫苗相關資訊的傳播平台，且有超過20億人透過臉書了解新冠肺炎與疫苗相關的權威資訊，更有超過330萬美國人使用臉書的疫苗查找工具尋找疫苗。

因此，麥卡利斯特強調，事實證明臉書「正在挽救生命」，且以「我們不會因沒有事實支持的指控而分心」回擊拜登。同樣遭到批評的 Youtube 與 Twitter 則沒有直接回應拜登與白宮的相關評論。

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新冠肺炎 COVID-19

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