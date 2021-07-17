中國16日新增確診30例 本土2例在雲南

中國16日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例30例，其中境外移入病例28例，本土病例2例都在雲南。

根據中國國家衛生健康委員會官網，16日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，其中境外移入病例28例：雲南11例，湖南5例，福建4例，上海3例，浙江2例，陝西2例，廣東1例；本土病例2例，均在雲南。

境外移入現有確診病例469例，累計確診病例6952例。

新增無症狀感染者20例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者444例。

截至16日，中國大陸現有確診病例538例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2213例。累計追蹤到密切接觸者106萬8971人，尚在醫學觀察的密切接觸者7197人。

香港特別行政區累計確診1萬1956例，出院1萬1677例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診55例，出院53例。