上海新增2例台灣移入新冠確診 在機場發現症狀送往隔離

中國上海市衛生健康委員會官網今天通報，15日新增境外移入COVID-19確診病例6例，其中2例來自台灣。

通報稱，病例2為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於7月7日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例6也是台灣居民，在台灣工作，自台灣出發，於7月14日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

通報顯示，目前上海在院治療確診病例有71例，其中11例來自台灣。

據中國官方通報，台灣這波COVID-19疫情爆發後，廈門是台灣移入確診病例最多的城市，迄今已有56例。