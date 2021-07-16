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中國15日新增36例COVID-19 均為境外移入
中國昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例36例，均為境外移入病例。
中國國家衛生健康委員會官網發布，15日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例36例，均為境外移入病例：雲南15例，上海6例，天津4例，廣東4例，江蘇2例，浙江2例，河南1例，四川1例，陝西1例。
境外移入現有確診病例469例，累計確診病例6924例。
新增無症狀感染者23例，均為境外輸入；尚在醫學觀察的無症狀感染者451例。
截至15日，中國大陸現有確診病例536例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2183例。累計追蹤到密切接觸者106萬8538人，尚在醫學觀察的密切接觸者7401人。
香港特別行政區累計確診1萬1955例，出院11675例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診55例，出院53例。
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