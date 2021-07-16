中國15日新增36例COVID-19 均為境外移入

新冠疫情在全球持續升溫，南韓也出現惡化趨勢。7月第2週起，單日確診數已連續9天破千，而且1週更新4次最高確診紀錄。讓原本還在計畫鬆綁限制的南韓政府如臨大敵，緊急將首都圈（首爾市、仁川市、京畿道）的社交距離措施調升到最高的第4級，晚上限制最多只能2人群聚，但確診數預料將持續升高，南韓正處於疫情爆發後的最大危機。

2021-07-16 08:55