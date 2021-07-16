快訊

德國大洪災強襲中萊茵：一夜70死的「西歐極端暴雨」

廣達桃園龜山總部1主管染疫 10多位員工送驗PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國15日新增36例COVID-19 均為境外移入

中央社 / 台北16日電
中國昨天新增新冠確診病例36例，均為境外移入病例。圖為民眾施打疫苗示意圖。新華社
中國昨天新增新冠確診病例36例，均為境外移入病例。圖為民眾施打疫苗示意圖。新華社

中國昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例36例，均為境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會官網發布，15日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例36例，均為境外移入病例：雲南15例，上海6例，天津4例，廣東4例，江蘇2例，浙江2例，河南1例，四川1例，陝西1例。

境外移入現有確診病例469例，累計確診病例6924例。

新增無症狀感染者23例，均為境外輸入；尚在醫學觀察的無症狀感染者451例。

截至15日，中國大陸現有確診病例536例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2183例。累計追蹤到密切接觸者106萬8538人，尚在醫學觀察的密切接觸者7401人。

香港特別行政區累計確診1萬1955例，出院11675例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診55例，出院53例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美參議院通過法案 欲禁所有新疆產品進口

再延！汽車檢驗員駕駛考驗員術科 改8月14、15日辦理

陳時中接機第3批日捐疫苗 指揮中心記者會提早

桃園一境外移入個案 驗出Delta病毒株延長居隔

相關新聞

南韓破口第4波：當「防疫疲勞」撞上Delta疫苗大亂

新冠疫情在全球持續升溫，南韓也出現惡化趨勢。7月第2週起，單日確診數已連續9天破千，而且1週更新4次最高確診紀錄。讓原本還在計畫鬆綁限制的南韓政府如臨大敵，緊急將首都圈（首爾市、仁川市、京畿道）的社交距離措施調升到最高的第4級，晚上限制最多只能2人群聚，但確診數預料將持續升高，南韓正處於疫情爆發後的最大危機。

越南單日增3379確診創新高 再收近百萬劑AZ疫苗

越南今天新增3379 例COVID-19本土病例，刷新去年1月疫情爆發以來紀錄，也是首度單日有超過3000人染疫。與此同...

越南防疫要工人在廠吃住 台商鋪涼蓆搭蚊帳應對

越南有地方政府要求企業做到讓員工能「在廠吃住」，否則今天起就必須停工。當地台商為此訂購數千涼蓆、蚊帳讓員工住在工廠，但條...

中國15日新增36例COVID-19 均為境外移入

中國昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例36例，均為境外移入病例

台灣入境上海 再爆2例確診

大陸國家衛健委今（16）日宣布最新疫情統計，15日新增確診病例36例，均為境外輸入病例。其中，上海新增6例境外輸入確診，...

染上新冠病毒恐致器官併發症？研究：年輕族群也受影響

英國一項新研究顯示，高達「二分之一的新冠住院患者」會出現另一種併發症，這同時也是迄今為止對那些染疫後病情嚴重到需住院治療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。