泰擬限制AZ疫苗出口 東南亞發貨恐延遲

(德國之聲中文網) 泰國一位官員周三 (7月14日)表示，泰國正在考慮對當地生產的阿斯利康(AZ)新冠疫苗出口實施限制，以應對本國疫情危機。

路透社報道，泰國國家疫苗委員會的重要成員那空 (Nakorn Premsri)被問及對疫苗出口設置配額計劃時告訴記者，該委員會已經「原則上同意」這樣的命令草案。

他告訴記者：「我們將與疫苗制造商進行討論，以便他們能夠以適當的方式向泰國交付疫苗，以配合該國的爆發情況。」

那空強調，命令還沒有發布，也補充說各機構將需要審查該命令並考慮其影響，但沒有談到出口配額可能設定在什麼水平。

泰國此舉可能進一步延緩向馬來西亞、越南、印尼推廣疫苗的速度。這些國家近來感染率激增，先前又受到印度實施疫苗出口限制影響，造成疫苗供應中斷。

阿斯利康在東南亞區生產和交付出現延誤後，本希望從7月起回到正軌，履行對這個地區和台灣的供應承諾。若泰國真的限制疫苗出口，對阿斯利康來說是一大挫敗。

阿斯利康在一份聲明中說，其在泰國生產的疫苗對鄰國「至關重要」，聲明提到：「我們正積極與泰國政府和東南亞各國政府合作，繼續向該地區提供公平的疫苗供應。」

台灣方面，中央社報道，根據台灣官方初步了解，阿斯利康總公司尚未答應泰國官方提出的要求，「台灣會持續關注泰國廠動向，同時也會爭取其他廠貨源」。

泰國疫情影響出口承諾

泰國目前正遭受迄今為止最嚴重的新冠病毒爆發潮，最近幾周有數百人死亡，本月有多天報告了8千多起新的感染病例。

根據路透社，泰國自6月以來一直由泰國暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）代工生產阿斯利康的疫苗，並計劃今年將生產1.8億劑疫苗，其中略高於三分之一用於泰國，三分之二用於東南亞其他地區還有台灣。但其後生產延遲，馬來西亞和菲律賓收到延後到貨通知，台灣也傳出會間接受影響。

阿斯利康隨後宣布7月會恢復新冠疫苗供貨，可按時間表出貨至東南亞國家和台灣。但泰國本身疫苗也出現不足的情況。阿斯利康公司在6月開始向泰國大規模推廣疫苗時，按照承諾向該國交付了6百萬劑疫苗。一位泰國官員上個月說，7月份將交付類似數量的疫苗，比之前宣布的每月1千萬劑來得少

(路透社等)

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