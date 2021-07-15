Delta猛攻未打疫苗者 全美戒備阻怪物

未接種疫苗的年輕人，恐將成為美國新一波 Delta 變種死亡潮的受害者，美國醫護呼籲民眾放下遲疑、儘速接種疫苗，才能「阻止這個怪物」。但專家擔憂目前美國人普遍有著「疫情已經趨緩」的感受，使得民眾接種疫苗相對低落。

確診者年輕化

CNN報導，美國疫情近日如先前專家預測，在未接種疫苗者之間快速傳播，而 Delta 變種成為本波疫情的罪魁禍首。美國疾病控制與預防中心主任瓦倫斯基博士說，6 月份所有新冠肺炎死亡病例中有 99% 以上是未接種疫苗的人，且確診者有年輕化的趨勢。

約翰霍普金斯大學透過數據指出，美國 46 個州的本週病例數較前一週增加了一成，其中 31 個州，過去一周的新增病例數更比前一周高出至少 50%。其中，密蘇里州是美國疫苗接種率最低的地區之一，更是 Delta 變種爆發疫情爆發的重災區。

疫區醫療量能緊繃

一位密蘇里州休斯頓得克薩斯縣紀念醫院的負責人對 CNN表示，今年醫院所照顧的 16 名新冠肺炎死亡者中，有 8 位是發生在過去一週。該醫院發言人進一步指出，地區內的其陽性率從上週的 9.5% 躍升至本週的 30% 以上；近幾週醫院收治的新冠肺炎患者人數更增加了兩倍多，且有「指數增長」的跡象。

斯普林菲爾德慈悲醫院首席行政官弗雷德里克更直言，自家醫院所照顧的患者正以「令人難以置信的速度增加」，從六月初的 26 名快速增加到上本週六的 130 多名，患者也趨於年輕化，而出現類似情況的密蘇里州各醫院，也大多位在疫苗涵蓋率未達 20% 的區域。

接種疫苗阻止惡化

得克薩斯縣紀念醫院呼吸護理主任托曼心痛指出，近日照顧的年輕患者病情惡化速度更快，即使插管後仍以更快的速度走向死亡。她強調，民眾對於疫苗接種的猶豫與遲疑雖可以理解，但唯有接種疫苗，「我們才能阻止這個怪物。」

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