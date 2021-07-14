確診約百例 英航母打擊群爆發新冠疫情

（德國之聲中文網）一名英國皇家海軍發言人向BBC表示，對伊麗莎白女王號航空母艦打擊群官兵的例行檢測發現，一些船員確診感染新冠。BBC報道說，新冠檢測呈陽性的官兵大約100人，除航母外，其他幾艘軍艦的船員也有確診。

該發言人還表示，艦上已采取佩戴口罩，保持社交距離、實施接觸追蹤機制等措施。該航母群將繼續執行任務，不會影響部署。

英國國防大臣華萊士稱，參與此次行動的所有人員都已接種2劑疫苗，疫情正在得到控制中。

伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）今年5月啟程開始其首次出行，並率領“航母打擊群”進行“全球部署”。艦隊包括兩艘英國皇家海軍護衛艦、兩艘驅逐艦、兩艘補給艦和一艘潛艇，此外還有一艘美國海軍驅逐艦和一艘荷蘭護衛艦。

此次行動被英國政府視為“英國走向全球”的象征。巡航時間預計將持續約28周，跨越2.6萬海裡，前往40多個國家，包括日本，韓國、印度和新加坡等國，並將駛過中國宣稱擁有主權的南海。目前，該航母群已完成四分之一航程，並於7月12日和美國航艦“雷根”號在印度洋進行了大規模演訓。

艦艇、航母上多次爆發疫情

去年12月，有180多名艦員的英國皇家海軍23型“諾森伯蘭”號護衛艦出現“多例新冠疑似病例”，艦上艦員被迫在聖誕節期間返回岸上進行隔離。

去年4月，官兵不到1800人的法國航母戴高樂號上有超過1000名官兵感染新冠。

美國核動力航空母艦“西奧多·羅斯福”號去年也遭遇疫情。當時有1000多名水兵新冠病毒檢測呈陽性，一人死亡。全艦4800人都在關島上岸隔離了幾周。

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