沒打疫苗步步難行 未接種者在中國多地出行受限

中國的COVID-19疫苗接種已逾14億劑次，隨著疫苗施打的普及，多地政府相繼對未接種者作出限制，過去一週，江西、浙江、安徽都發布告知說，沒接種疫苗將影響出行。

據中國國家衛生健康委員會官網，截至13日，中國大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種累計14億201萬9000劑次。

隨著疫苗施打的普及，各地也對未接種民眾作出限制。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，浙江省寧波市寧海縣衛生和計畫生育局官方微信公眾號公布，疫情防控辦公室11日發布通知：25日起，原則上不允許未接種疫苗者進入醫療機構住院部、養老院、學校（幼兒園、托兒所、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。

浙江麗水市青田縣8日也公布了類似通知：21日起，不允許未接種者進入醫療機構住院部、養老院、托兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。

江西省撫州市崇仁縣的最新通知則說，將在商場、景區、車站、影院等公共場所實行掃「贛通碼」查看疫苗接種紀錄，居民若未接種疫苗，將對生活和出行帶來不便。

另據江西贛州定南縣的通告，26日起，不允許未接種疫苗者進入超市、醫院、學校、車站等；贛州的安遠縣也發通告指，26日起不允許未接種疫苗者進入超市、醫院、學校、車站等重點公共場所。

安徽省黃山市休寧縣衛健委昨天也通知，8月1日起將在全縣範圍內，對出入超市、市場、銀行、賓館酒店、電影院、醫院、藥店、理髮店、政務大廳等各類公共場所人員和乘坐公車的市民展開疫苗接種查驗（安康碼）。