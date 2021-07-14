中國新增24例COVID-19 1例本土在雲南

中國13日新增24例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中境外移入病例23例，本土病例1例在雲南。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報13日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，其中境外移入病例23例，分別為雲南10例、上海5例、廣東2例、天津1例、遼寧1例、江蘇1例、福建1例、四川1例、陜西1例；本土病例1例，由雲南通報。

境外移入現有確診病例438例，現有疑似病例2例。累計確診病例6865例，累計出院病例6427例，無死亡病例。

無症狀感染者新增9例，都是境外移入，當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察13例，尚在醫學觀察的無症狀感染者464例，境外移入占其中458例。

截至7月13日24時，中國大陸現有確診病例501例，累計出院病例8萬6982例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2119例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者106萬7675人，尚在醫學觀察的密切接觸者7389人。

香港特別行政區累計確診1萬1952例，其中出院1萬1665例，死亡212例；澳門特別行政區55例，其中53例已出院。