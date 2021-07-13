她打完疫苗驚曝「胸部升2罩杯」 專家冷回：淋巴結腫大

打完新冠疫苗後可能出現發燒、疲倦等副作用，近期國外卻有多名女子表示，自己打完疫苗後，胸部意外升級了，有人甚至從A罩杯「長大」成C罩杯，並稱疫苗竟然有豐胸效果，讓許多網友難以置信，有專家對此說法嗤之以鼻，淡定表示這可能是「淋巴結腫大」。

疫苗接種話題不僅在台灣討論熱烈，在國外也數次引發話題，一名抖音網紅馬歇爾（Elle Marshall）自稱打了輝瑞疫苗後，胸部竟然從A罩杯升級成C罩杯，這段影片吸引上萬人觀看。不過，這種情形不只在她身上出現，有女網友親自回應，自己遇過類似情況，但也有網友不相信「我接種完什麼事情也沒發生啊」。

馬歇爾雖然說胸部變化，但許多網友懷疑她編造故事。圖翻攝自抖音「ellemarshalll」

其實先前有挪威媒體報導，一名17歲的少女艾瑪（Emma）也是接種疫苗後胸部長大不少，還自稱要買大一點的胸罩，當時輝瑞藥廠跳出來澄清，沒聽過疫苗有豐胸效果，反而聽說有女性打完疫苗後，出現生理期延期的狀況，但這些都無法證明與疫苗副作用有關聯。

國外網友近期瘋傳打輝瑞疫苗後，會影響女性的生理狀況，引發藥廠關注。 圖／美聯社

綜合外媒報導，博德諾德蘭醫院乳腺診斷中心醫生貝克曼（Heinrich Backmann）表示，胸部腫大可能是一種淋巴結腫大的現象，而不是所謂的「升級罩杯」，而且只有極少數人打完疫苗後，會出現淋巴結腫大，等過了幾周後就會恢復正常。

英國醫師賈維絲（Sarah Jarvis）也解釋，目前沒有任何科學研究證據顯示，疫苗會影響女性的經期或者胸部，有些女性認為胸部變大，這和疫苗無關，可能只是心理作用，「關於疫苗的神話太多了，許多女性認為生理狀況改變都是疫苗造成的，事實上，這只是一個巧合，而且造成乳房變化的原因也有很多種，不能武斷認為和疫苗有絕對相關」。