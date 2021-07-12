哪些國家更好地走過了疫情

《明鏡》的對比分析囊括了全球154個國家自2020年1月以來的相關數據，從超額死亡率、GDP變化、公共生活受到限制的規模以及疫苗接種進度幾個方面衡量各國應對新冠危機成功與否。

超額死亡率

由於一些國家官方統計的新冠死亡人數不能反映真實情況，很多較為宏觀的研究采用超額死亡率，即一個時間段內實際死亡率與預期死亡率的差距，作為判斷疫情嚴重程度的重要依據。因為許多國家並不統計超額死亡率，《明鏡》使用的數據，源自約翰·霍普金斯大學匯總的2020年1月至2021年5月各國統計數據，以及《經濟學人》雜志以此為基礎制作的一個計算模型得出的結果。

比較顯示，在由21個國家組成的參考組別中，超額死亡率最低的是挪威、台灣和丹麥，均為負值，中國排名第四，德國第五，美國排名13位，印度15位，最靠後的是俄羅斯、保加利亞和秘魯。

分析指出，值得注意的是，在歐洲呈現明顯的東西差別，原屬社會主義陣營的東歐和東南歐國家以及俄羅斯的超額死亡率遠高於其它歐洲國家。這些國家往往在初期采取了較為嚴格的防疫措施，較好地度過了第一波疫情，但在第二波和第三波疫情到來後卻行動遲緩、猶豫不決，結果是那裡的死亡率已超過受第一波疫情重創的意大利和西班牙。

公共生活停擺

抗疫措施在多大程度上造成公共生活停擺，以及對疫情的發展有多大影響？牛津大學的研究者就此制作了一套「嚴格指數」（Stringency Index），來比較各國防疫的松緊。

在《明鏡》挑選的21個對比國家中，中國在措施嚴格程度上名列第一。得出這樣結果的一個原因是，該指數沒有區分限制措施是全國統一實施還是僅限於部分地區，而中國各地的小範圍封城措施綿延不斷。印度位列第三，德國排在第9位，美國第13位，台灣則是采取限制措施最少的，只在今年6月以來變得稍為嚴格。

比較顯示，選擇較為「溫和」的防疫路線，避免對經濟和社會生活造成過大影響的國家，如美國、瑞典和瑞士，其新冠死亡人數也相對較高。

經濟受挫

在《明鏡》比較的21個經濟體中，幾乎所有國家的經濟都受到了新冠危機的影響，並體現在2020年GDP增長低於預期。中國減少了3個百分點，美國減少5%，德國減少了8%，印度更是降低了14%。連抗疫模範生新西蘭的GDP增長也低於預期6%，唯有台灣一枝獨秀，反而增長了1%。

比較發現，疫情嚴重程度與該國的GDP下降幅度並不完全成比例，但如果政府的限制措施溫和，對經濟的影響也較小。

疫苗接種

從長期看，控制新冠最有效的途徑是普及疫苗接種。到今年6月底，英國已有66%的居民至少接種一針疫苗，在參考組21個國家中比例最高，德國的比例為55%，排名第4，高於美國的54%，中國一劑接種率達到43%，位於中游，新西蘭（15%）和台灣（8%）排名靠後。

根據以上四個方面的排名，《明鏡》給作為參考的21個國家算了一個總分。丹麥名列第一，台灣和新西蘭位居第二、第三，德國、中國和美國分別排在第6到第8位，排在最後的是南非、印度和秘魯。

如果看完整的全球154個國家排名，榜首是芬蘭、盧森堡和挪威，台灣名列第5，新加坡和日本緊隨其後，德國排在第21位，中國第36位，美國第42位，印度排名149。

與美國相比，中國在死亡人數和國民經濟損失上，都明顯更低。但分析也指出，無法得出專制政府比民主政府在抗疫中更有優越性的結論。尤其是在亞洲，台灣、日本和韓國抗疫表現都很突出，它們都是現代化的民主政體。同時它們也有島嶼和半島的地理優勢，不過隨著德爾塔變種病毒的傳播，加上民眾疫苗接種比例偏低，上述國家以及澳大利亞和新西蘭的防疫優勢可能不再。

（明鏡在線）

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