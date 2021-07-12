中國地方政府 開始限制未接種者進入公共場所

隨著COVID-19疫苗接種漸趨普及，中國地方政府開始對未打疫苗者採取限制措施。浙江省青田、寧海兩縣近日陸續宣布，除不宜接種者外，未打疫苗者不得進入學校、醫院、圖書館等公共場所。

寧海縣11日更下令，全縣18歲以上除不宜接種者外，都必須施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

綜合澎湃新聞等媒體報導，青田縣8日下令，全縣機關企事業單位、醫療機構、車站、養老院、托兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、賓館、飯店、商場超市、銀行、農貿市場等單位，自9日起對所有上門者實施清查，對未打疫苗者登記個人訊息，以便動員及時接種。

青田縣同時宣布，21日起原則上不允許未打疫苗者（不宜接種者除外）進入醫療機構住院部、養老院、托兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監獄等場所。

同時，進入青田縣人員的居家健康觀察期間，以及之後日常健康監測期間的共同生活居住人員，均須接種疫苗，否則居家審核不予通過；而農村集市攤販若未接種疫苗，不允許擺攤。

青田縣通知還宣布，鼓勵全縣景區、電影院、賓館、飯店、超市、餐飲單位、通訊運營商等行業，針對已打疫苗者推出消費優惠。經縣疫情防控辦審核後，將分批發布。

繼青田縣後，寧海縣11日宣布比照辦理，25日起原則上不允許未打疫苗者（不宜接種者除外），進入與青田縣規定相同的公共場所。而進入寧海縣人員必須接種疫苗，否則居家審核不予通過，以及農村集市攤販未接種疫苗不得擺攤的作法，也一併比照。

寧海縣還另行規定，縣內商場超市、賓館飯店、劇院、電影院等人員集聚場所，可參照上述管控措施。

通知還要求，全縣各機關及公共場所今天起針對所有上門者實施清查，對未打疫苗者登記個人訊息，以便動員及時接種。

寧海縣還規定，全縣黨政機關、企事業單位幹部職員和黨員，除不宜接種者外應實現「接種清零」（所有人均打疫苗）。各類企業、公共服務行業單位負責人或管理者，須承擔員工「應接盡接」的責任，未打疫苗者則由行業主管部門納入「防控重點監管」。