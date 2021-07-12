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央視：中國國藥科興與COVAX簽約 供應疫苗
央視新聞報導，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）今天宣布，中國國藥和科興生物分別與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽署疫苗供應合作協議，自7月起向COVAX提供疫苗。
報導指出，根據協議，中國國藥及科興生物向COVAX提供的疫苗，將用於開發中國家的COVID-19疫情防控。
報導聲稱，這兩家中國藥企向COVAX供應疫苗，將「有助於緩解目前發展中（開發中）國家面臨的疫苗供應短缺現狀，推動疫苗分配的公平性和可及性」。
中國國藥及科興生物這2家藥廠，是中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的製造商，其疫苗先前已取得世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，並向中國國內外供應。
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