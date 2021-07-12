快訊

中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

央視：中國國藥科興與COVAX簽約 供應疫苗

中央社 / 台北12日電
央視新聞報導，中國國藥和科興生物分別與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽署疫苗供應合作協議，自7月起向COVAX提供疫苗。 美聯社
央視新聞報導，中國國藥和科興生物分別與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽署疫苗供應合作協議，自7月起向COVAX提供疫苗。 美聯社

央視新聞報導，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）今天宣布，中國國藥和科興生物分別與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽署疫苗供應合作協議，自7月起向COVAX提供疫苗。

報導指出，根據協議，中國國藥及科興生物向COVAX提供的疫苗，將用於開發中國家的COVID-19疫情防控。

報導聲稱，這兩家中國藥企向COVAX供應疫苗，將「有助於緩解目前發展中（開發中）國家面臨的疫苗供應短缺現狀，推動疫苗分配的公平性和可及性」。

中國國藥及科興生物這2家藥廠，是中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的製造商，其疫苗先前已取得世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，並向中國國內外供應。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

延伸閱讀

陳時中：1至10類不再增接種對象 BNT優先給學生

疫苗剩餘過高？ 台東縣府：配送時間點致數據誤差

為何印尼丶泰國丶以色列都追加第三劑疫苗？

教職員沒打疫苗就上場支援 北市：服務地點原地施打

相關新聞

泰國宣布混打科興和AZ 全球第一個中西合併

泰國衛生部12日宣布，泰國將為第一劑接種中國大陸科興新冠疫苗的民眾施打英國阿斯特捷利康（AZ）疫苗，加強抵禦具高度傳染力...

印尼藥廠擬讓民眾自費購買國藥疫苗 為這原因喊停

路透報導，印尼國營藥廠基米亞．法爾瑪（Kimia Farma）原定12日起讓民眾透過疫苗接種診所，自費購買中國大陸國藥新...

日經新冠復甦指數 台灣排名83後段班

日本經濟新聞發布、顯示各國擺脫新冠疫情復甦情況的「日經新冠復甦指數」顯示，截至6月底，台灣由於疫苗接種進度緩慢，在全球1...

央視：中國國藥科興與COVAX簽約 供應疫苗

央視新聞報導，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）今天宣布，中國國藥和科興生物分別與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX...

為何印尼丶泰國丶以色列都追加第三劑疫苗？

印尼和泰國的醫護人員接種兩劑中國科興疫苗後，仍頻傳確診死亡案例，兩國正考慮為醫護人員施打第三劑其他品牌的疫苗。以色列則將為免疫功能低下的病患施打第三劑加強針。第三劑真的有必要嗎？

COVID-19血清研究 44.5%雅加達居民曾染疫

一項血清調查顯示，44.5%的雅加達居民曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒，即約471萬人，其中僅8.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。