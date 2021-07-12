為何印尼丶泰國丶以色列都追加第三劑疫苗？

印尼和泰國的醫護人員接種兩劑中國科興疫苗後，仍頻傳確診死亡案例，兩國正考慮為醫護人員施打第三劑其他品牌的疫苗。以色列則將為免疫功能低下的病患施打第三劑加強針。第三劑真的有必要嗎？

印尼新冠肺炎疫情極為嚴峻，過去一周每日確診及死亡人數屢創新高，是東南亞疫情最嚴峻國家，且有多數名已施打中國科興疫苗（Sinovac）的醫護人員染疫死亡，當局決定再為醫護施打一劑莫德納疫苗。

印尼醫學協會日前表示，6月死於新冠病毒的26名印尼醫師中，至少有10人完成接種兩劑中國科興疫苗。印尼政府發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，須查明醫師死亡的個別情況，才能對疫苗下定論，而科興則強調，疫苗有效預防重症和死亡。

質疑中國疫苗效力

英國東安格利亞大學（University Of East Anglia）醫學教授Paul Hunter對此並不感到意外，他向《華爾街日報》說，這或許是一系列原因所致，包括科興疫苗的有效性可能不如其他疫苗，以及印尼各醫院處理危重病例的設備和能力，也無法跟衛照體系健全國家的醫院相比。

印尼目前已取得近1.2億劑疫苗，大部分是中國疫苗，1億劑是科興疫苗，150萬劑是國藥疫苗(Sinopharm)。另外，美國將向印尼提供300萬劑莫德納疫苗救急。

印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）7月9日表示，一旦首批莫德納疫苗抵達，所有醫護人員都會注射莫德納，作為追加的第三劑疫苗，以增加免疫能力應對變種病毒。

泰國：600醫護打科興後染疫

另外，泰國則有數百名醫護人員已接種兩劑中國疫苗，至少1人染疫死亡，1人重症治療中。泰國衛生部周日(7月11日)表示，600多名打過兩劑中國科興疫苗的醫務人員後，仍感染新冠肺炎，當局考慮幫醫護人員打第三劑（加強針）AZ或輝瑞疫苗以提高免疫力。

泰國拉瑪提波迪醫院（Ramathibodi Hospital）的臨床流病學家帕溫（Pawin Numthavaj）則向媒體表示，與其他廠牌的疫苗相比，科興疫苗的隱憂在於公開數據不足，其他使用中國制疫苗國家的疫情也令人不安。他說，「這款疫苗或許有效，但不是對所有人都有效」，並呼籲政府多方取得疫苗。

泰國預計七月下旬可以拿到美國贈予的150萬劑輝瑞疫苗，並已另外訂購2000萬劑疫苗，預計10月後交付。

以色列：打針半年後效力減

除了印尼及泰國將為其醫護人員打第三劑，接種輝瑞疫苗的以色列，也宣布要針對已接種過疫苗，但免疫功能低下的病患施打第三劑疫苗。

全球疫苗接種率名列前茅的以色列因最近每日新增確診人數增加，當局預計新一批輝瑞疫苗8月1日抵達後，要免疫功能低下的病患施打加強針。

以色列衛生部指出，目前大多數染疫者是今年1月最早接種疫苗的民眾，顯示疫苗效能在初次接種半年後效力逐漸減弱。

衛生部長尼燦·霍羅威茨（Nitzan Horowitz）表示，免疫系統受損的成年人若已接種由兩劑疫苗，可以再接種一劑，他說：「我們正在為免疫缺陷患者注射第三劑，這些人可能曾接受過器官移植，或是本身患有導致免疫力下降的疾病。」

第三劑有必要嗎？

美國藥廠輝瑞與BNT曾在7月8日表示，將在數周內要求美國與歐盟監管機關批准加強劑的緊急使用授權，並稱，一年內再打一劑疫苗將大幅提高免疫力，並可能有助於抵抗Delta變種病毒。

不過，美國當局表示，完整接種的民眾目前無需追加疫苗，歐洲藥品管理局說，現有疫苗接種方案“足夠”，現在決定是否需要多接種一劑為時尚早。

美國食品藥品監督管理局和歐洲藥品管理局對上周聯合發表聲明中表示，「已經完成疫苗接種的美國人目前沒有需要打加強針」，但聲明中也補充稱，「如果科學證明需要施打加強劑，我們也為此做好准備」。

（綜合報導）

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