變種威脅經濟復甦 G20推共享疫苗

變種病毒正威脅全球經濟復甦！G20 呼籲各國加速共享疫苗，以提高全球接種率。然而，公衛非營利組織認為，本次的 G20 並未對疫苗分配不均的問題提出實際解方，疫苗分配失靈的情況恐怕還要延續很長一段時間。

地區差異不利經濟復甦

據 CNA 報導，最終公報中提到，全球經濟雖相較於去年 4 月樂觀，但因為各國間的防疫、經濟水平不同，各國內部本身也存在地區或各社會階層的防疫政策落實程度差異，在面對傳染力更強、免疫逃脫能力更出色的變種病毒時，經濟仍有再次崩盤的可能性，而疫苗是降低此一脆弱度的利器。

但目前全球富人和窮人之間的疫苗接種水平差異仍然相當可觀，世界衛生組織總幹事譚德塞曾稱此一分歧為「道德暴行（moral outrage）」，且該落差削弱了全球遏制病毒傳播的力道。

G20籲加強共享

因此，CNN 報導指出，美國財政部長耶倫對 G20 與會國呼籲表示，面對 Delta 變種病毒，各國應加強疫苗共享、互相支持，讓世界各地的國家都能得到足夠的疫苗。她也強調，「我們是一個相互關聯的全球經濟；世界任何地方發生的事情都會影響所有其他國家。」

耶倫認為，除了更公平的疫苗分配與醫療、資金協助外，各國應在可行的範圍內提供其他國家財政上的政策支持，以藉此幫助中低收入國家應對可能的疫情。她也提到，全球政府應以達到全球 70% 的疫苗普及率為目標。

義大利也表示，G20 將在 10 月羅馬峰會前重新討論為窮國提供疫苗資金的問題，且新變種病毒的出現機率、相關影響也需要進一步討論，但並未再提供更進一步的細節。

缺乏實際作為

對於 G20 的呼籲，公共衛生非營利組織 ONE Campaign 的布蘭登·洛克認為，這段言論不過只是空話，最終將造成雙輸局面，疫苗共享機制持續失靈會導致貧窮國家的疫情不斷延燒，也終將沒能降低變種病毒出現的機率。

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