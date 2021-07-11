墨西哥爆第三波疫情 感染率大增三成
墨西哥爆發第三波新冠疫情，感染率較上週大增29%。近日墨西哥新增確診數激增，但不同於多國是遭Delta變種病毒肆虐，衛生部副部長拉米雷斯表示，墨西哥人民是因為公共活動增加，才導致疫情復燃。據墨西哥衛生部10日通報，累計染疫死亡達23萬4907例，但政府先前表示，實際數據可能更高，死亡人數恐比官方統計高出60%。
爆發第三波疫情
根據《美聯社》報導，墨西哥正爆發第三波新冠疫情，染疫人數較上週增加29%。現在新增的病例數與上一波於去年9月疫情爆發時一樣高，該波疫情在1月時達到高峰，並在6月之前呈穩步下降的趨勢。
墨西哥衛生部9日表示，進日新增確診案例主要來自較年輕、較不脆弱的人群；老年人中重症病例相對下降，是該國展開疫苗接種運動的結果，截至9日，有約39%的成年人至少接種過一劑新冠疫苗。
實際死亡恐多6成
衛生部副部長拉米雷斯表示，感染數增加不是因為Delta變種病毒侵襲，而是因為公共活動的增加，使人群聚所致。另外，首都墨西哥城衛生當局表示，預計第三波疫情將於8月在墨西哥城達到高峰，此地也是在前兩波疫情中受打擊最嚴重的地區。
《路透社》報導，墨西哥衛生部10日通報，境內新增9581例確診病例，累計確診攀升至258萬6721例。另新增232人染疫死亡，累計死亡達23萬4907例。政府先前表示，實際數據可能更高，最新公布的一項數據表明，實際死亡人數可能比官方統計高出60%。
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