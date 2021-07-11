中國新增24例COVID-19 本土12例在雲南

中國11日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入病例12例；本土病例12例，在雲南發現。陝西另新增1例本土無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，其中境外移入病例12例，分別為雲南4例、上海3例、四川2例、廣東1例、廣西1例、陜西1例；本土病例12例，都在雲南。

上海新增1例境外移入的疑似病例。目前中國大陸境外移入確診病例411例，現有疑似病例3例。累計確診病例6797例，累計出院病例6386例，無死亡病例。

無症狀感染者新增17例，其中境外移入16例，本土1例在陜西。當日轉為確診病例1例，當日解除醫學觀察21例，尚在醫學觀察的無症狀感染者475例境外移入占其中467例。

截至7月10日24時，中國大陸現有確診病例466例，累計出院病例8萬6937例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2039例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者106萬6268人，尚在醫學觀察的密切接觸者7525人。

香港特別行政區累計確診1萬1950例，其中出院1萬1652例，死亡212例；澳門特別行政區55例，其中出院53例。