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中國新增26例確診 本土7例來自雲南

中央社 / 台北10日電
圖為日前大陸雲南昆明市民眾接種新冠疫苗。中新社
圖為日前大陸雲南昆明市民眾接種新冠疫苗。中新社

中國官方今天通報，新增26例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入19例，本土7例都由雲南省通報。

據中國國家衛生健康委員會官網，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例26例，其中境外移入病例19例（上海6例，雲南4例，四川3例，陜西3例，天津2例，廣東1例），本土病例7例（均在雲南）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。

截至9日24時，中國大陸現有確診461例，累計治癒出院8萬6918例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬2015例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者106萬5872人，尚在醫學觀察的密切接觸者7689人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1949例，其中212人病歿；澳門特區累計55例，出院53例。

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