中國8日新增確診23例 本土8例在雲南

在日本贈送的第二批Vaxzevria（舊稱AZ）疫苗抵達台灣之際，越南也獲得了來自日本的一百萬劑，加上之前的一百萬，總共是兩百萬。台越率先各國獲得日本疫苗，是東京綜合考量兩國感染情況、疫苗短缺和雙邊關係後的戰略決定，正好凸顯出這兩國面對疫情的驚人相似性。

2021-07-09 10:39