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中國8日新增確診23例 本土8例在雲南
中國官方公布，8日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例23例，其中境外移入病例15例，本土病例8例，都在雲南。雲南此輪疫情已經累計31個本土病例。
根據中國國家衛生健康委員會官網，8日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，其中境外移入病例15例：雲南9例，上海3例，廣東3例；本土病例8例，均在雲南。
境外移入現有確診病例414例，現有疑似病例3例，累計確診病例6766例。
新增無症狀感染者22例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者482例。
截至8日24時，中國大陸現有確診病例451例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1989例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者106萬5135人，尚在醫學觀察的密切接觸者7977人。
香港特別行政區累計確診病例1萬1948例，出院11648例，死亡212例；澳門特別行政區累計確診病例55例，出院53例。
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