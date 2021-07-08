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英格蘭球迷瘋看歐國盃 恐導致男性染疫快過女性

中央社 / 倫敦8日綜合外電報導
英國將在7日歐國盃四強賽中對陣丹麥，屆時料將湧入大批球迷觀賽。美聯社
英國將在7日歐國盃四強賽中對陣丹麥，屆時料將湧入大批球迷觀賽。美聯社

科學家今天表示，球迷熱中於觀看歐洲國家盃（Euro 2020）賽事，或許能夠解釋英格蘭地區男性感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的速率，為何會快於女性。

英國市調組織易普索莫里（Ipsos MORI）和倫敦帝國學院（Imperial College London）對於英格蘭染疫情況的最新分析，首次揭露男性與女性的確診率有極大不同。

研究發現，男性的患病率為0.7%，女性則為0.5%。隨著防疫措施逐步解禁，專家認為造成兩者不同的原因為參與社交活動的差異。

倫敦帝國學院傳染病學專家萊里（Steven Riley）針對這項發現表示：「這可能要歸因於男性與女性參與社交活動的程度。以這個時間點來看，可能是因為男性觀看球賽，比平時參加了更多社交活動。」

許多足球迷聚集在球場、球迷區，與酒吧，齊聲歡慶英格蘭55年來首次挺進歐國盃決賽。

倫敦的溫布利球場（Wembley Stadium）舉辦4強賽與決賽時，獲准開放2/3原本容納人數，多達6萬球迷入場。

蘇格蘭球迷上個月從蘇格蘭赴倫敦，觀看蘇格蘭球隊賽事，造成近2000起確診案例。

專家最新研究發現，在6月24日至7月5日之間，英格蘭地區每170人就有1人染疫，是上次調查的4倍。

更具傳染性的Delta變種病毒也造成確診率飆升，英國7日有超過3萬2000人確診。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）6日表示，英國在7月19日全面解禁之後，每日確診人數可能會攀升至10萬人。

新冠肺炎 COVID-19

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