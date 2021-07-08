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全球新冠病逝破400萬人 世衛批疫苗分配不均

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）世界衛生組織（WHO）表示，感染新冠肺炎死亡的人數在周三(7月7日)突破了400萬大關，寫下「悲慘的裡程碑」，而且實際病逝總數可能更高。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦世衛組織總部的記者會上宣布了這個數字，自2019年12月中國出現新冠肺炎疫情以來，這場疫情已持續超過18個月。

他說：「世界正處於危險的時刻，我們剛寫下了400萬人病逝的『悲慘裡程碑』，但總體死亡人數可能被低估了。」

譚德塞也指出，疫苗接種率較高的國家已經開始放寬防疫措施，並計劃推出加強型疫苗，「彷佛疫情已經結束了」。不過，與此同時，由於變種病毒株傳播速度快，以及全球疫苗分配不均，很多國家仍面臨病例急劇上升，住院病患人數激增的嚴峻情況。

他說：「這使醫用氧氣嚴重短缺及治療不足，在非洲丶亞洲和拉丁美洲部分地區導致大批人死亡。」並指出「少數國家佔據大部分的疫苗，在道德上是站不住腳的」。

「現階段，仍有數以百萬的醫療人員仍未接種疫苗，是令人憎惡的事，」他強調。

譚德塞表示，變種病毒的傳播同時也將威脅全球經濟復蘇，因此，無論站在“道德丶流行病學還是經濟”角度，現在都是全球必須團結一致的關鍵時刻。

他為此呼籲，「無論是站在道德丶流行病學或經濟的角度來看，現在是全球必須團結，共同應對疫情的關鍵時刻。」並對20國集團（G20）的財政部長喊話，呼籲立即采取措施減緩疫情傳播，提供必要資金以擴大疫情應對工具的公平生產及分配。

（法新社丶路透社）

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