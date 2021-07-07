英國解封確診恐暴增 各界分析不樂觀

英國解封後，每日新增確診數恐達10萬人！儘管英國各界憂慮，解封恐導致新一波新冠疫情爆發，但英國衛生大臣賈偉德認為，英國民眾必須學習與病毒共存，他6日也坦承，到7月19日感染率可能會達到每天5萬人，並在夏季末飆升至10萬人。衛報分析顯示，英國今年夏季可能會有200 萬人確診，隔離人數恐多達1000萬人。

鬆綁大部分防疫限制

根據《海灣新聞》報導，首相強森先前宣布，自19日起解除大部分的防疫限制，包括保持社交距離、戴口罩和居家辦公等。賈偉德在議會宣布解封計畫，從8月16日起，已接種兩劑新冠肺炎疫苗的英國成年人，若與陽性患者有密切接觸，將不再需要自我隔離。他補充，相同規定也適用於尚未接種疫苗的18歲以下兒童。

強森最初預計在6月21日全面解封，但因Delta變種病毒病例激增，因此將解封日期延至19日。而現在Delta病毒幾乎占據英國所有新增確診病例，最近幾天每日感染率更飆升至3萬人。

每日確診恐達10萬人

賈偉德表示，到7月19日，感染率可能會達到每天5萬人，並在夏季末飆升至10萬人。但他向國會議員強調，疫苗接種計畫降低住院與死亡之間的關聯性，稱疫苗接種「是我們的防禦牆」。根據英國國民健保署的數據，超過86%的英國成年人至少施打一劑疫苗，其中64%的成年人已完成疫苗接種。

《衛報》報導，該報的分析顯示，根據英國在今年夏季可能會有200 萬人感染新冠肺炎，代表在短短6週內，可能必須隔離多達1000萬人。由於英國政府不會於7月19日立刻解除接觸者的隔離要求，會至8月16日起解除。英國不少人士擔心，這將導致大量員工缺勤，屆時或許會造成混亂，甚至有企業需要停業。

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