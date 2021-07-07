快訊

拜登政府表態不支持台獨 柯文哲：預料中 符合務實外交

14天後109人仍消失：邁阿密公寓慘案「慢動作磨難」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國解封確診恐暴增 各界分析不樂觀

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
英國衛生大臣賈偉德6日向議會宣布解封計畫。(photo by Foreign and Commonwealth Office on Wikimedia under CC2.0)
英國衛生大臣賈偉德6日向議會宣布解封計畫。(photo by Foreign and Commonwealth Office on Wikimedia under CC2.0)

英國解封後，每日新增確診數恐達10萬人！儘管英國各界憂慮，解封恐導致新一波新冠疫情爆發，但英國衛生大臣賈偉德認為，英國民眾必須學習與病毒共存，他6日也坦承，到7月19日感染率可能會達到每天5萬人，並在夏季末飆升至10萬人。衛報分析顯示，英國今年夏季可能會有200 萬人確診，隔離人數恐多達1000萬人。

鬆綁大部分防疫限制

根據《海灣新聞》報導，首相強森先前宣布，自19日起解除大部分的防疫限制，包括保持社交距離、戴口罩和居家辦公等。賈偉德在議會宣布解封計畫，從8月16日起，已接種兩劑新冠肺炎疫苗的英國成年人，若與陽性患者有密切接觸，將不再需要自我隔離。他補充，相同規定也適用於尚未接種疫苗的18歲以下兒童。

強森最初預計在6月21日全面解封，但因Delta變種病毒病例激增，因此將解封日期延至19日。而現在Delta病毒幾乎占據英國所有新增確診病例，最近幾天每日感染率更飆升至3萬人。

每日確診恐達10萬人

賈偉德表示，到7月19日，感染率可能會達到每天5萬人，並在夏季末飆升至10萬人。但他向國會議員強調，疫苗接種計畫降低住院與死亡之間的關聯性，稱疫苗接種「是我們的防禦牆」。根據英國國民健保署的數據，超過86%的英國成年人至少施打一劑疫苗，其中64%的成年人已完成疫苗接種。

《衛報》報導，該報的分析顯示，根據英國在今年夏季可能會有200 萬人感染新冠肺炎，代表在短短6週內，可能必須隔離多達1000萬人。由於英國政府不會於7月19日立刻解除接觸者的隔離要求，會至8月16日起解除。英國不少人士擔心，這將導致大量員工缺勤，屆時或許會造成混亂，甚至有企業需要停業。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 英國

延伸閱讀

疫情趨緩 張麗善：逾6成民眾打疫苗才可安全解封

7月12日如解封 盧秀燕：中市會順時中「微微解」

NBA／雷納德傳西冠不會回歸 祖巴茲G6繼續缺陣

少年大嘴能塞進棒球、可樂罐 口一張超過10公分打破金氏世界紀錄

相關新聞

恐燒至8月！時隔半年單日病例再破千 南韓迎來第四波疫情

韓聯社報導，南韓7日單日新增病例時隔194天再次破千，政府認為疫情進入第四波疫情初期階段，本波高峰料將持續至八月初。

無限封城...然後咧？馬來西亞的全民自救「黑白旗」

「全馬人民LOCK了一個寂寞...」受變種病毒以及開齋節等因素影響，馬來西亞疫情在5月中旬持續攀升，慕尤丁政府宣布6月1日開始實施全面封鎖行動管制令，隨後也在6月27日宣布：只有在確診病例單日少於4千例，才會考慮解封計畫。換言之，馬來西亞要無限延長解封計畫。此消息一出，既有承受不住經濟壓力的確診民眾上吊自殺；在解封看似遙遙無期的情況下，民間於是開始發起互助自救的「白旗運動」，同時還有抗議政府防疫不力的「黑旗運動」，這些運動反映了疫情之下的什麼問題？

俄羅斯新增逾2.3萬例確診 又有725人病歿

俄羅斯今天通報新增2萬3962起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，首都莫斯科（Moscow）占5621例。據...

英國解封確診恐暴增 各界分析不樂觀

英國解封後，每日新增確診數恐達10萬人！儘管英國各界憂慮，解封恐導致新一波新冠疫情爆發，但英國衛生大臣賈偉德認為...

遭指干預中國大陸疫苗推廣 澳洲否認

澳洲周二（7月6日）否認了中國政府和媒體關於干預中國疫苗在巴布亞新幾內亞推廣的指控...

日本疫苗配送不足晚到貨 部分地區暫停預約接種

日本近期傳出疫苗缺貨，至少67個市町村暫停預約接種，主因是中央政府配送的輝瑞疫苗數量不足；但官員指出已配發的輝瑞有約40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。