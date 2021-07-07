遭指干預中國大陸疫苗推廣 澳洲否認

澳洲周二（7月6日）否認了中國政府和媒體關於干預中國疫苗在巴布亞新幾內亞推廣的指控。

澳洲前殖民地巴布亞新幾內亞最近新冠肺炎感染人數迅速上升，美聯社報導，澳洲在3月成為第一個向其提供疫苗的國家。

此外，巴布亞新幾內亞在6月23日也接收了20萬劑中國國藥集團疫苗。而根據巴布亞新幾內亞政府，這些中國疫苗會先提供給該國的中國公民。

不過中國官媒《環球時報》英文版指責澳洲在巴布亞新幾內亞 「安插澳洲顧問」，為的是要「破壞中國與太平洋島國的疫苗合作」。

澳洲國際發展和太平洋地區部長塞塞利亞 (Zed Seselja)在訪問巴布亞新幾內亞時否認了這個指控。

他在一個電視訪問上說：「當涉及到(疫苗)推廣時，我們所關注的只是確保我們提供盡可能多的援助。如果其他國家想要提供援助，那就太好了。」

他還說「我們本著誠意來處理這些問題，將繼續做符合我們地區和我們的朋友和鄰國，特別是巴布亞新幾內亞的利益的事情。」

中國外交部發言人汪文彬支持《環球時報》的批評並在7月5日說，對澳洲「不負責任的行為表示嚴重關切和堅決反對」。

他強調中國「沒有任何地緣政治目的，不附加任何政治條件，並說:「澳洲方面一些人利用疫苗問題搞政治操弄和霸凌脅迫，這是對巴布亞新幾內亞人民生命健康的漠視，有違基本的人道主義精神，嚴重干擾全球抗疫合作大局，極不負責任......」。

疫苗外交擴及太平洋島國

巴布亞新幾內亞人口近900萬，大多生活在傳統的村莊。自新冠肺炎疫情開始以來，已經有超過17000例感染和173例死亡，但因為檢測量不足，疫情嚴重程度難以衡量。

根據美聯社，澳洲已經向巴布亞新幾內亞提供了近3萬劑阿斯利康(AZ)疫苗。巴布亞新幾內亞也通過COVAX獲得了13.2萬劑同款疫苗。北京在2月首次承諾提供疫苗，但巴布亞新幾內亞直到5月才批准國藥集團緊急使用。

針對澳中兩國捐贈疫苗，巴布亞新幾內亞計劃部長派塔 (Rainbo Paita)曾感謝中國和澳洲在新冠疫情中的幫助。

不過美聯社引用當地《郵報》報導，巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港當地人上周抱怨，他們被告知中國國藥疫苗只給中國人施打。此外，也有報道提到一些中國疫苗接受國擔心要為中國疫苗外交付出代價，但北京始終否認有特別意圖。

澳洲在要求對新冠病毒起源和反應進行獨立調查後，澳中雙邊關係急劇惡化。面對中國疫苗外交，澳洲6日也承諾會與太平洋島嶼鄰國和東帝汶分享多達1500萬劑新冠疫苗。

(美聯社等)

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