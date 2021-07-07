立陶宛盼今秋開駐台辦事處 經濟部長：不擔心中國制裁

在立陶宛外長7月1日透露將在包含台灣在內的多個亞洲國家設立代表處後，立陶宛經濟與創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė) 5日接受德國之聲專訪時預告，立陶宛預計今年10月或11月會在台灣設立辦事處，並透露目前立陶宛政府正在進行相關的立法程序。

去年10月上台的立陶宛新政府持續推動提升與台灣的雙邊關系，並在上個月宣布將捐贈2萬劑的阿斯利康新冠疫苗給台灣，當時立陶宛外長蘭斯伯格斯(​Gabrielius Landsbergis) 表示，該國此舉代表「愛好自由的人們應相互關照」。

阿爾莫奈特在與德國之聲的訪問中表示，在台灣設立貿易辦事處並不全是為了貿易，因為此舉也顯示兩國自1990年代初便建立的友誼。她提到，當年台灣人曾幫助立陶宛和來其他波羅的海國家的人民從蘇聯統治轉型至自由民主和市場經濟。

此外，立陶宛也感念台灣在2020年新冠疫情爆發初期，歐洲各國缺乏口罩時，捐贈了10萬個口罩給立陶宛。她說：「兩年前我曾以立陶宛議會成員的身份造訪歐盟在台灣的貿易辦事處，當時我也注意到波蘭在台灣也有一個辦事處。我就在想為什麼立陶宛還沒有在台灣成立辦事處，因為我們兩國確實有很強的友誼，雙方的企業也都有興趣建立更多的伙伴關系和聯系。」

阿爾莫奈特提到，立陶宛是一個以出口導向為主的經濟體，所以她上任後非常積極在新的市場設立代表處，而東亞與東南亞是立陶宛拓展經濟合作很重要的一個區域。她說：「作為經濟部長，我正在努力為立陶宛企業尋找新的市場，我們主要會推廣的企業包括高科技產業，以及激光相關產業。」

另一個與台灣建立更緊密經貿關系的原因，是因為立陶宛與其他歐洲國家目前普遍都面臨晶片短缺的情況，所以在台灣作為全球主要晶片生產國的情況下，阿爾莫奈特透露立陶宛企業鼓勵他們加快步伐，尋找更多與台灣合作的機會。

針對立陶宛宣布將在台灣設辦事處，台灣外交部發言人歐江安7月2日表示，對於立陶宛政府表達有意拓展與台灣交流合作，包括就來台設立辦事處進行籌備及修法等深化雙邊友好關系的積極作為，外交部高度歡迎。

她說：「立國政府最近宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，展現真誠友誼，我國政府銘感在心，對兩國友好關系更密切的發展，保持正面樂觀的期待。至於立陶宛政府內部有關設處的立法必要程序，外交部均表示尊重。」

立陶宛為何親近台灣並遠離中國？

對於立陶宛政府上任後開始積極推動與台灣的雙邊關系，有學者認為這個趨勢除了符合新政府上台前的外交藍圖外，也是近年來立陶宛與中國關系的延伸。立陶宛維爾紐斯大學政治及國際關系研究所學者安卓約斯卡斯 (Konstantinas Andrijauskas) 告訴德國之聲，立陶宛政府開始強化與台灣的雙邊關系，與其在外交政策上追求更多元的發展有關。

他說：「目前立陶宛國內的共識是，在亞洲的外交政策上必須從專注在中國走向更多元的發展，因為立陶宛國內大多認為立陶宛與中國的經貿關系並沒有真正給立陶宛帶來足夠的實際機會和協議。如果再考量到中國的人權狀況和其在國際上越來越強硬的態度，立陶宛與中國的關系本身就十分棘手。」

安卓約斯卡斯認為，在立陶宛積極拓展與中國以外亞洲國家的關系時，台灣自然是一個能加深經貿關系，又符合以價值為基准去發展外交策略的國家。他強調，以核心價值去拓展外交關系是現任立陶宛政府在去年競選期間便提出的政見，所以在近期的對台政策上，立陶宛政府可以說是在遵循他們已經列出的原則。

此外，安卓約斯卡斯也指出，與其他歐盟國家相比，立陶宛與中國之間沒有很深入的經濟合作，所以這也讓中國政府很難運用經濟利益來向立陶宛施壓。他向德國之聲表示：「立陶宛和中國的雙邊貿易水平遠遠低於預期，也遠遠低於歐盟內其他類似規模的國家。」

在開設台灣辦事處這件事上，安卓約斯卡斯表示立陶宛政府不認為這本身是個挑釁的動作，因為其他很多歐洲國家在台灣也有辦事處。然而，由於近年來沒有新的歐盟國家在台灣設立辦事處，所以在中國政府眼中，立陶宛政府此舉仍存有挑釁的意味。

他說：「當一個較小的歐洲國家在台灣設辦事處，然後同時又選擇退出17+1論壇，中國政府便會將這些舉動是為挑釁。但立陶宛政府肯定明白，在過去幾個月裡，與台灣建立更強關系的這個動作可為其創造不少成功案例。」

貿易關系與人權准則並行

今年五月，立陶宛外長蘭斯伯格斯表示該國已退出由中國與中歐與東歐國家所組成的17+1合作機制，強調該國認為這個計畫可能會分化歐盟。立陶宛經濟部長阿爾莫奈特接受德國之聲訪問時也表示，立陶宛認為所有歐盟國家應該透過一個統一的方式與中國進行對話，並強調把歐洲分成東歐與中歐來跟中國交流是歐盟不該追求的事。

她說：「我們對與中國進行雙邊合作有興趣，但我們認為有一個統一和全面的歐洲對中方針是重要的。」

阿爾莫奈特也提到從一個立陶宛公民的角度來看待中國的話，她認為立陶宛不能忽視中國對香港丶台灣丶西藏等地所執行的政策。她告訴德國之聲：「我們所掌握到的消息都顯示中國的政策不符合基本人權的方針，這是我們不能忽視的。這也是為什麼我們要努力與不同的國家和地區建立更多的經濟關系。」

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