雲南本土疫情 與Delta變種病毒高度同源

中國雲南省再起本土COVID-19疫情，官方表示，經過檢測7份陽性樣本，結果表明，病毒基因組序列與Delta變異株高度同源。

根據雲南省政府新聞辦公室官方微信號「雲南發布」，雲南省瑞麗市今天召開有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情防控新聞發布會，會中表示，目前，已完成7份陽性樣本測序，結果表明，基因組序列與Delta變異株高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。

今年5月下旬，Delta病毒變異株首次進入中國，在廣東省廣州市形成社區傳播。

雲南自7月4日起出現本土確診病例，3天已累積21例確診和2名無症狀感染者。

今天0時起，瑞麗對主城區所有市民實行居家隔離管理。全市學校和各類培訓機構全部停課。除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。因特殊事由離市人員必須持有48小時核酸檢測陰性報告。

10時起，瑞麗市姐告國門社區調整為高風險地區，其他區域為低風險地區。

瑞麗市與緬甸木姐接壤，是中國與緬甸間重要邊境口岸。自去年9月至今年3月下旬，瑞麗曾3度爆發COVID-19疫情，這次則是第4度爆發本土疫情。