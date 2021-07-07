快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

雲南本土疫情 與Delta變種病毒高度同源

中央社 / 台北7日電

中國雲南省再起本土COVID-19疫情，官方表示，經過檢測7份陽性樣本，結果表明，病毒基因組序列與Delta變異株高度同源。

根據雲南省政府新聞辦公室官方微信號「雲南發布」，雲南省瑞麗市今天召開有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情防控新聞發布會，會中表示，目前，已完成7份陽性樣本測序，結果表明，基因組序列與Delta變異株高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。

今年5月下旬，Delta病毒變異株首次進入中國，在廣東省廣州市形成社區傳播。

雲南自7月4日起出現本土確診病例，3天已累積21例確診和2名無症狀感染者。

今天0時起，瑞麗對主城區所有市民實行居家隔離管理。全市學校和各類培訓機構全部停課。除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。因特殊事由離市人員必須持有48小時核酸檢測陰性報告。

10時起，瑞麗市姐告國門社區調整為高風險地區，其他區域為低風險地區。

瑞麗市與緬甸木姐接壤，是中國與緬甸間重要邊境口岸。自去年9月至今年3月下旬，瑞麗曾3度爆發COVID-19疫情，這次則是第4度爆發本土疫情。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

不看好7月12日能解封 陳其邁：請大家再多忍耐

三大利多 支撐AI科技股表現

韓國新冠肺炎疫情升溫 單日再破千例

Delta變種病毒入侵聖保羅市 巴西出現14宗病例

相關新聞

美國數位遊牧民族興起 解封也不想再進辦公室

隨身帶著筆記型電腦走遍天下，只要能上網就能不受地點限制上班工作的「數位遊牧民族」(digital nomads)，疫情期...

雲南瑞麗再現本土疫情 證實也是Delta病毒所致

雲南省瑞麗市近日再度出現本土新冠疫情，據中新社報導，瑞麗7日召開疫情防控記者會指出，瑞麗累計核酸檢測陽性結果23份。已完...

「打疫苗就是愛國」拜登籲職場設診所 加速接種

美國民眾接種新冠疫苗速度趨緩之際，拜登政府展開最新一波宣導活動，目標在於說服數千萬尚未打疫苗的民眾；拜登總統6日下午在白...

Lambda變種病毒 紐大研究：輝瑞、莫德納也有效

Lambda變種病毒最先於2020年12月發現於秘魯，此後蔓延至以南美洲為主的31個國家；紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU...

科學家刺胳針公開信：病毒外洩論 沒有證據

一群科學家5日聯名致函「刺胳針」(Lancet)醫學期刊，表示新冠病毒由實驗室外洩的說法，「科學上沒有佐證」；這群科學家...

「終結疫情唯一方法」麥康諾：沒有理由不打疫苗

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)6日在肯塔基州敦促國人接種新冠疫苗說，「沒有不打疫苗的好理由，我們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。