韓急購疫苗 與以國交換輝瑞70萬劑

以色列拿快到期的70萬輝瑞疫苗與韓國交換新的輝瑞疫苗，韓方表示，要將疫苗用在最近年輕人染疫數上升的首爾。人口5100萬的韓國目前疫苗總採購量約7600萬，並爭取到AZ、莫德納、Novavax與史普尼克的代工權，更積極向國際爭取疫苗。

互惠疫苗專案

根據《英國廣播公司》報導，以色列與韓國6日達成疫苗等價交換協議，以色列將提供70萬劑快要到期的輝瑞疫苗給韓國，韓國官方表示，這70萬劑疫苗將會用在最近20到30歲青年染疫率上升的首爾，由於韓國6日新增1006例確診，是半年來的單日確診新高，韓國政府13日將開始使用這批疫苗，希望藉此加速疫苗接種。

韓國疾病控制和預防局長鄭銀敬受訪時表示，這批疫苗將會優先給高風險的清道夫、零售業與送貨員施打。依據協議，韓國政府也將要在9月回送相同數量的疫苗（預計是到時候會到貨的輝瑞疫苗）。以色列總理班奈特表示，這是一個雙贏的局面；鄭銀敬也指出，如果韓國明年疫苗到貨足夠，有剩餘的疫苗也將會循此模式發配到其他國家。

以色列曾打算在6月將100萬劑快要到期的疫苗給巴勒斯坦，但遭到拒絕。巴勒斯坦衛生部長阿卡利亞不滿表示，以色列原本跟他們說疫苗在7、8月左右到期，但結果送過來時才發現是6月，在來不及處理的情況下便將疫苗退貨。不過，南韓官方向媒體澄清，這次送韓國的疫苗與巴勒斯坦的那批不同。

採購、代工並行

人口5100萬的南韓目前有1950萬人接種至少1劑疫苗、10%人口完整接種2劑疫苗，南韓原本向AZ、輝瑞等藥廠採購約5600萬劑疫苗，總統文在寅今年中訪美時，又向Novavax採購2000萬劑疫苗，使得總採購量達到7600萬劑。

另外，據報導提到，韓國的採購量雖然不比澳洲來得多（2536萬人買1.4億劑疫苗），但有爭取到AZ、莫德納、Novavax與俄國史普尼克的疫苗代工權，預計年底到明年初將會上線。

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