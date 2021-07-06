中國「春苗行動」：台灣人和海外華人買單嗎？

「春苗行動」是中國政府今年3月初提出，為海外中國公民接種疫苗的措施，而多個駐外中國大使館在公告中，都特別標注「台胞」也能持台胞證施打。國台辦發言人朱鳳蓮今天（7月6日）表示，已有超過170萬海外中國公民在160多個國家接種新冠疫苗，其中包括數千名「台胞」。

旅居菲律賓丶今年28歲的台灣人林小姐，昨天（7月5日）在馬尼拉通過「春苗行動」在一間中餐廳接種了第一劑疫苗。她說：「現場人非常多，工作人員都是會講中文的華人，且到處都有中文標示，非常方便。」

林小姐表示，以後要出國可能需要疫苗證明，因此希望能盡速接種疫苗，她補充說，因為菲律賓疫苗數量有限，若按照當地政府的施打排序，還沒有輪到她，因此旅外的台灣人只能自行尋求保護，靠人脈找疫苗。

她對德國之聲說：「台灣政府還沒有給在國外的台灣人打疫苗的特殊渠道，倒是中國政府有，因此會覺得中國的國際資源會比台灣多，但中國比台灣強，台灣人也習慣了。」

另外，泰國也有台灣人通過「春苗行動」接種疫苗。旅居泰國的媒體人丶朱拉隆功大學的台灣留學生施漢向德國之聲透露，當地許多台商響應「春苗行動」，接種了中國科興疫苗。

他說，不少旅泰台商都認為，泰國疫苗不足，若台灣政府在泰國沒辦法幫忙，而中國政府願意協助，且不用付任何費用，為何不去？他觀察，台商的首要考量並非疫苗的出產國或品牌，他們只希望能盡快接種疫苗。

雖然泰國6月開放外籍人士登記施打疫苗，但仍僅處於登記階段，且有年齡及慢性病等限制。施漢估計，至少有十名台商及眷屬通過「春苗行動」接種中國疫苗，但許多在泰國工作的台灣人，仍對中國疫苗有疑慮，因此仍希望能等泰國政府安排，施打其他品牌的疫苗。

而除了部分台灣人對中國疫苗有疑慮，泰國媒體最近也報導，當地衛生部近期外流的文件中出現評論，呼籲當局勿對醫護人員追加接種mRNA疫苗，原因是怕民眾會對中國科興疫苗失去信心。結果文件曝光後，國內反而出現應追加接種的聲浪。

爭取台灣的「祖國」認同？

中國官方指出，已有上千名在泰國的台灣人接種中國疫苗。國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上說：「駐泰國使館協助千余名『台胞』接種國產疫苗，並強調『祖國』會是他們最堅強的後盾，會盡最大力量幫忙」。

在菲律賓接種中國疫苗的林小姐表示，能打到疫苗當然很感激中國政府。不過，對於「祖國」的幫忙，她指出：「政治立場不會因為一兩件事情改變，但能比大部分的菲律賓人先接種疫苗，很感謝中國政府。」

對海外台灣人示好，是否是要希望台灣人對中國產生認同？學者分析，這是中國長期對外戰略，透過協助施打疫苗向台灣人釋出「若和中國友好能受益」的訊息。

菲律賓理工大學（Polytechnic University of the Philippines）的政治學家理查德·海達裡安（Richard Heydarian）觀察，台灣去年在新冠肺炎疫情上表現突出，但最近疫情嚴峻，又因為國際孤立而疫苗短缺，中國在這時候找到空間，通過提供疫苗的方式讓蔡政府難看，並趁機讓台灣人知道，「若成為中國的一部分能得到幫助，有很多好處，並加深台灣在國際上被孤立的印象」。

台灣東南亞國家協會研究中主任徐遵慈則認為，願意打中國疫苗的海外台灣人仍是少數表示，她向德國之聲說，台灣人在這波「春苗行動」在選擇上，會非常謹慎小心，「一方面怕被統戰或貼標簽，也擔心保護力不夠，還有將來到歐美國家旅游不被承認。」她並分析，這也顯現中國正在積極布局疫苗護照。

旅居越南丶在台灣企業工作的台灣人蔡小姐向德國之聲表示，她認識至少2名台灣人有興趣通過「春苗行動」接種中國疫苗，但是大部分的人仍在觀望，傾向等待公司安排，購賣其他品牌的疫苗。

針對「春苗行動」。台灣駐越南代表處則呼籲台灣人在做決定前，應審慎評估不同疫苗的有效性，「代表處正與各方一起努力，盼盡早為台商施打疫苗」。

拉攏東南亞華人

中國的「春苗行動」主要是面向海外中國公民，但也允許部分海外華人接種疫苗。今年33歲的菲律賓華人Kenny表示，當地華人會通過華商會或華社介紹的方式，付費施打科興疫苗，但他個人對中國疫苗的信任度不高，目前已通過當地政府安排，接種輝瑞疫苗。

雖然有少數菲律賓華人對中國疫苗的有效性產生疑慮，菲律賓華社相對非常支持「春苗行動」，采購了的50萬劑中國科興新冠疫苗。菲律賓華社抗疫委員會總指揮林育慶向媒體表示，中國政府重視海外華僑華人的福祉，「春苗行動」情暖人心，令在菲華僑華人深切感受到關懷和愛護。

海達裡安指出，屬於少數族群的東南亞的華人長期都強調自己與中國人的區別，並融入所在國家。但是過去幾年，中國領導人習近平試圖將海外華人社區敘述成「祖國」的延伸，他認為，這可能造成許多問題。

他舉例：「像是菲律賓華人社群一再強調，自身融入菲律賓且效忠菲律賓而不是中國，但中國類似『春苗行動』的計畫，卻往反方向推進，這會導致華人處於危險地位，甚至激起社會仇外情緒，因此中國在實施類似計畫時必須特別小心。」

不過，中國在這波疫情中對東南亞援助早從去年就已經開始，陸續贈送口罩丶醫療器材給東南亞國家，現在則是「疫苗外交」。徐遵慈對此表示，中國試圖要抹去疫情剛發生時的負面形象，加強「生命共同體，互相照顧合作的印象」。

她並指出，前段時間，美國及歐盟在疫苗供給上都是以該國內部優先，東南亞現在對疫苗需求升高，中國就加大力道，鞏固實質關系，增加中國的影響力，塑造良好形象。

據報導，截止6月，東南亞國家已經從中國預定了超過2億劑中國疫苗，而中國已向東南亞國家捐贈了730萬劑疫苗，佔中國向全球捐贈數量的25%。

而隨著歐美疫情的減緩，日本及美國近期也陸續向東南亞捐贈疫苗，美國6月3日公布首批2500萬劑新冠疫苗全球分配計劃。其中約700萬劑將提供給南亞和東南亞地。

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