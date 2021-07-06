快訊

同住家人3確診...爸媽、女兒住院後相繼死亡 留一子理後事

日本贈台灣第二批AZ疫苗 蔡英文發表談話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青少年確診激增 西班牙限制夜生活

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
西班牙年輕人新冠確診數激增，北部坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布禁止夜生活。(photo by Jorge Franganillo on flickr under CC2.0)
西班牙年輕人新冠確診數激增，北部坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布禁止夜生活。(photo by Jorge Franganillo on flickr under CC2.0)

西班牙年輕人新冠確診數激增，北部坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布禁止夜生活。因西班牙青少年新冠疫苗接種率低，20至29歲的年輕人中，僅14%接種過一劑疫苗，導致許多年輕人感染Delta變種病毒，因此坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布關閉所有夜店，並加速施打疫苗。

年輕人染疫數激增

根據《路透社》報導，5日的官方數據顯示，西班牙新冠肺炎確診人數自2日以來，暴增3萬2607 人，比上週末的增幅高出85%，因Delta變種病毒導致尚未接種疫苗的年輕人感染數激增。數據顯示，5日全國14天感染率達每10萬人有204人染疫，高於一週前的95人，且在20至29歲的年輕人中，攀升至每10萬人有640人染疫。

與其他歐洲國家相比，如法國和葡萄牙，已向所有成年人開放疫苗接種，但西班牙一直依年齡從老至少分組施打，因此大多數年輕人尚未接種。目前40歲以上的西班牙人中，約有89%至少接種過一劑疫苗，但在20至29歲的年輕人中，比例僅占14%。

部分地區關閉夜店

西班牙衛生部門緊急事務協調員西蒙表示，國內目前在疫情傳播方面處於一種微妙的情況，還沒有反應出重症病例。到目前為止，住院人數基本上沒有受到影響，全國加護病房的入住率不到7%。

隨著為接種疫苗的年輕人感染數激增，據《美聯社》報導，坎塔布里亞自治區已有16個城鎮宣布完全禁止夜生活，而納瓦拉地區雖然每天新增超過500例確診，不如去年10月疫情嚴重，所以暫時不關閉夜店，只是夜店打烊時間從凌晨3時提早到凌晨1時，加泰隆尼亞地區則開始開放16歲以上的人接種疫苗。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 西班牙

延伸閱讀

大國角力新戰場 疫苗外交中國搶占先機

黃偉哲嗆全國都在忍雙北 柯文哲：同理他的焦慮

日本再贈台灣疫苗 台南：讓專機載疫苗來、載芒果回去

教部疫苗遲到 中市：萬名幼兒園課照人員仍8、9日接種

相關新聞

星與多國討論互認疫苗證明 準備為已接種旅客開放旅遊

聯合早報報導，新加坡外交部兼交通部高級政務部長徐芳達6日在國會答詢時說，新加坡正與澳洲、馬來西亞、南韓等多國討論互相認可...

危管優等生日本為何在新冠疫情跌一跤

「危機」(Crisis)一詞源自於古希臘文中的醫學用語Krinein，有區分(Divide)、分離(Discriminate)之意。

印尼疫情惡化病故者創新高 棺材業者製作量暴增

印尼新冠肺炎疫情嚴重惡化，過去15天內有10天單日新增確診人數創新高，5日通報558例病故、新增2萬9745例確診，兩個...

青少年確診激增 西班牙限制夜生活

西班牙年輕人新冠確診數激增，北部坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布禁止夜生活。因西班牙青少年新冠疫苗接種率低，20至29歲的年輕人中，僅14%接種過一劑疫苗，導致許多年輕人感染Delta變種病毒，因此坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布關閉所有夜店，並加速施打疫苗。

防堵第三波疫情挾Delta+而來 印度重新加強封鎖警戒

金融時報今（6）日報導，金融重鎮孟買所在、印度最繁榮的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）現在又開始加強新冠疫情的警...

南韓總理：8日起店家違反防疫規定即刻責令停業10天

南韓KBS報導，南韓國務總理金富謙表示，從7月8日開始適用《傳染病預防法》施行規則，實行「一次出局」（One Strik...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。