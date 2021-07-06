青少年確診激增 西班牙限制夜生活

西班牙年輕人新冠確診數激增，北部坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布禁止夜生活。因西班牙青少年新冠疫苗接種率低，20至29歲的年輕人中，僅14%接種過一劑疫苗，導致許多年輕人感染Delta變種病毒，因此坎塔布里亞自治區至少16個城鎮宣布關閉所有夜店，並加速施打疫苗。

年輕人染疫數激增

根據《路透社》報導，5日的官方數據顯示，西班牙新冠肺炎確診人數自2日以來，暴增3萬2607 人，比上週末的增幅高出85%，因Delta變種病毒導致尚未接種疫苗的年輕人感染數激增。數據顯示，5日全國14天感染率達每10萬人有204人染疫，高於一週前的95人，且在20至29歲的年輕人中，攀升至每10萬人有640人染疫。

與其他歐洲國家相比，如法國和葡萄牙，已向所有成年人開放疫苗接種，但西班牙一直依年齡從老至少分組施打，因此大多數年輕人尚未接種。目前40歲以上的西班牙人中，約有89%至少接種過一劑疫苗，但在20至29歲的年輕人中，比例僅占14%。

部分地區關閉夜店

西班牙衛生部門緊急事務協調員西蒙表示，國內目前在疫情傳播方面處於一種微妙的情況，還沒有反應出重症病例。到目前為止，住院人數基本上沒有受到影響，全國加護病房的入住率不到7%。

隨著為接種疫苗的年輕人感染數激增，據《美聯社》報導，坎塔布里亞自治區已有16個城鎮宣布完全禁止夜生活，而納瓦拉地區雖然每天新增超過500例確診，不如去年10月疫情嚴重，所以暫時不關閉夜店，只是夜店打烊時間從凌晨3時提早到凌晨1時，加泰隆尼亞地區則開始開放16歲以上的人接種疫苗。

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