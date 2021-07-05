旅客訪港 6日起可免費接種科興或BNT疫苗
合法到香港的海外訪客明天開始可以免費接種COVID-19疫苗。
港府今天公布，6日起，持有效旅遊證件在港合法停留的訪客，可以前往各疫苗接種中心接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。
政府發言人說，香港目前有2000多名持有效旅遊證件的海外旅客因為疫情而留港。
除了海外旅客，港府早前已宣布為滯港的陸客免費施打疫苗，並計畫本月中起為滯港的海外難民施打疫苗。
港府自2月26日起為特定群組市民免費施打疫苗，其後擴大至12歲以上居民。截自昨天，本地有237萬400人接種了首劑疫苗，占人口的32%。
香港使用的疫苗是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）BNT疫苗。
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