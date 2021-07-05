禁令齊出！防堵Delta大魔王，各國奇招「誰」能奏效？

Delta變異株來勢洶洶，台灣也累積多起感染案例。全球已有近百國發現Delta變異株，更讓疫苗接種率比例高的英美、以色列等國疫情急速升溫。其他國家又是如何防堵Delta大魔王？

Delta變異株最早是在印度被發現，其傳播更有效率。世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）強調，「Delta變異株有可能更為致命。且在會挑出最脆弱的個體，導致其併發重症、住院，甚至死亡的可能。」

「在所有新冠病毒感染者中，約有九成感染的是Delta變異株。」這是英格蘭公共衛生署（Public Health England）最新數據指出。受到Delta變異株的影響，英國推遲解封時間，短時間內疫情未有趨緩的跡象。

且連帶影響原先已解除口罩禁令、現在重新恢復室內戴口罩的以色列，對此開始局部封城的澳洲，以及開始加強東京奧運選手入境篩檢規範的日本等國。

除了防範Delta變異株之外，同時印度也警告新變種病毒Delta+（Delta Plus）。該新變種病毒已擴散到至少11國，包含英、美、日等國。雖目前尚未尚無證據顯示Delta+有更強的傳染力和致死率，但仍得更加嚴格圍堵邊境。

加強篩檢頻率〉日本對東奧入境選手，採取更嚴格的檢疫措施

先前台大公衛學院教授陳秀熙強調，「由於Delta變異株所引發症狀並不典型。一旦它入侵台灣，所有的篩檢政策都得重新檢討！」而中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，無論Alpha或Delta變異株，其主要症狀都是發燒、咳嗽、喉嚨痛。

由於台灣境內出現Delta變異株的感染案例，在上月27日起，全面提升入境人員檢疫措施，並對自7國重點高風險國家（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）入境者一律集中檢疫14天，入境後、檢疫期滿各進行一次PCR檢測。

即將在23日舉辦東奧的日本，近期也採取更嚴格的入境檢疫措施。為的就是要有效防堵Delta變異株。《讀賣新聞》報導，目前日本從7月1日開始，要求所有海外選手，入境需接受新冠病毒篩檢、在出境該國前96小時內要接受篩檢兩次，並在入境日本後每天都需要接受篩檢。

採取局部封城〉澳洲封4大城、紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

焦點轉到身為「防疫模範生」的澳洲，境內也受到Delta變異株的肆虐。

截至目前為止，澳洲第一大城雪梨（Sydney）已通報超過80起Delta變異株的感染病例。且在零星地區北領地、維多利亞州，以及昆士蘭州都有社區傳播的病例。為有效圍堵，上月26日，雪梨開始實施封城2週，到7月9日為止。

澳洲政府對抗Delta變異株，主要採取局部封城的策略。除了雪梨，近日澳洲也宣布伯斯（Perth）、布里斯本（Perth），以及達爾文（Darwin）進入封鎖狀態，直到3日才會解除。全國目前已有4座大城、1000萬人受到封城的影響。

同樣也是「防疫模範生」的鄰國紐西蘭，則宣布先暫停紐澳兩國免隔離「入境泡泡」。並考慮未來要強制戴口罩，進入高風險區域強制掃描QR code等防疫措施。

然而，原先預計在上月21日全面解封的英國，考量Delta變異株的高傳染性，暫時推遲解封時間至本月19日。雖目前英國境內已有近66%的成人，已接種兩劑疫苗，但單日確診數仍居高不下，疫情短時間內沒有趨緩的跡象。

此時，新任的衛生大臣賈維德（Sajid Javid）卻在國會表示，「雖未決定要提前解封，但也看不出19日之後繼續實施的理由。」然而，《金融時報》報導就指出，雖然新冠疫苗正發揮作用、降低死亡率，但大規模感染仍然是個問題。

賈維德的表態，也讓英國在中旬解封的可能性大增，但能否在兩週內有效遏止Delta變異株疫情，恐怕是他最大的挑戰。

以色列恢復防疫禁令，英美加速讓年輕人施打疫苗

疫苗接種率位居全球第四的以色列，原先已趨緩的疫情，也受到Delta變異株的影響而升溫。且從4月多以來，以色列幾乎不曾出現單日百例確診。但過去一週，7天新增個案平均值皆落在百例。其中有超過9成，都是感染Delta變異株。

雖目前以色列930萬人口中，約55%的人已接種兩劑輝瑞疫苗。但在這波疫情中，仍有約半數的染疫成人已接種完兩劑輝瑞疫苗。因此，也使得以色列政府25日宣布恢復室內戴口罩的防疫禁令。且參加大型戶外活動也必須口罩戴上。

對此，世衛也積極呼籲全球，已完整接種兩劑疫苗的人，仍續遵守配戴口罩、保持社交距離等防疫措施。世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）表示，不能覺得打過兩劑疫苗就自認安全，還需保護他人和自己，相關防疫措施仍非常重要。

不論是在英美等遭Delta變異株肆虐的國家，都可見主要感染和傳播病毒的病患普遍較為年輕。也是整個群體中，多數的年輕族群較少完整接種2劑疫苗者，或尚未接種疫苗。

而比利時生物統計學家莫倫伯格斯（Geert Molenberghs）就示警，Delta變異株正透過年輕人傳播。因此，英美等國為了加快群體免疫，也開始針對 12至18歲的兒童施打疫苗。

從日本對境外人士加強篩檢、澳洲局部封城，再到英美等國積極將疫苗施打重點放在年輕族群。以上是各國面對來勢洶洶的Delta變異株，所採取相關的防疫措施，都是台灣可借鏡、參考的。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.7.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）