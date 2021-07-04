防Delta病毒來襲 歐洲加快疫苗接種

歐洲各國加快新冠疫苗接種速度，盼防堵Delta變種病毒。隨著暑假到來，歐洲各國已逐漸放寬防疫限制，但英國及葡萄牙等國又傳出確診數攀升，為嚴防Delta病毒引爆新一波疫情，各國紛紛加速及擴大疫苗接種，例如：波蘭推出面向完成疫苗接種成年人的彩券，葡萄牙則延長疫苗接種中心的工作時間等。

歐洲花巧思加快接種

為防堵Delta病毒肆虐，歐洲各國紛紛加快疫苗接種腳步。荷蘭政府正在將其疫苗接種計畫擴展至12至17歲的民眾；希臘在接種第一劑疫苗後提供150歐元（177 美元）的信用額度；波蘭上週也推出一項面向完成疫苗接種成年人的彩券，以鼓勵接種，獎品包括新車。

此外，葡萄牙當局延長疫苗接種中心的工作時間，召集武裝部隊幫助疫苗接種行動，創建新的步入式診所，並將接種兩劑AZ疫苗的間隔時間從12週縮短至8週。葡萄牙內閣部長達席爾瓦表示，他們正在與時間賽跑。

Delta病毒引爆多國疫情

根據《美聯社》報導，現在適逢歐洲的暑假，晴朗的天氣帶來更多的社交聚會機會，據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）的數據，對部分或尚未接種 疫苗的社區，受Delta病毒感染的風險「從高至非常高」。據估計，到8月底，該變種將占歐盟27個成員國確診病例的90%。

世界衛生組織（WHO）對變種病毒的流行也感到擔憂，據WHO新冠肺炎應對小組技術負責人范克爾霍夫表示，該變種病毒讓近期病例「呈指數級增長」。

在英國，Delta病毒病例在不到一個月內增加4倍；葡萄牙衛生當局表示，Delta病毒病例5月僅占病例的5%，但6月份卻飆升至近56%，單日確診數也創下今年2月以來的新高紀錄；俄羅斯3日新增染疫死亡數697人，連續5天創下單日新高。

ECDC表示，調查的國家中，18歲以上的人中有61%已接種第一劑疫苗，40%的人完成疫苗接種。但WHO歐洲區域主任克魯格博士警告，到8月時，Delta 病毒將在53個國家或地區占據主導地位。他指出，該地區 63%的人未接種過第一劑疫苗；新變種病毒、疫苗接種不足及社會混合（social mixing）增加等三個條件都已達標，秋季恐會出現新一波住院潮及染疫死亡潮。

【更多精采內容，詳見 】