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南非確診創新高 緊急批准科興疫苗

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
南非3日宣布批准中國科興公司生產的新冠疫苗緊急使用。(photo by France 24 影片截圖 )
南非3日宣布批准中國科興公司生產的新冠疫苗緊急使用。(photo by France 24 影片截圖 )

南非爆發第三波新冠疫情，3日新增2.6萬例確診，創下單日新高！由於南非疫苗接種率低，僅總人數5%的人施打過疫苗，導致當地疫情再度爆發，醫療量能已不堪負荷，為提升疫苗接種率，政府3日宣布批准中國科興公司生產的新冠疫苗緊急使用。

單日確診創新高

根據《路透社》報導，南非3日通報新增2.6萬例確診，創下新高紀錄。由於確診人數急劇上升，南非醫療量能已達臨界點，醫院沒有足夠的病床和人力，政府不得不實施部分封城措施。衛生部數據顯示，南非至今累計超過200萬例確診，有6萬1500人染疫死亡。但目前僅330萬人已接種疫苗，約占總人口數5%。

南非正受到第三波疫情肆虐，主因是還有許多人未接種疫苗，而造成疫苗接種率低的原因，一是運氣不佳，在今年早些時候，政府被迫銷毀200萬劑受汙染的嬌生疫苗，且又遇上全球供應瓶頸；二是南非總統拉瑪佛沙批評的「全球疫苗種族隔離」，意即富裕國家屯積超過所需的大量疫苗，導致貧窮國家只能苦苦等待。

批准中國科興疫苗

為解決疫苗不足的問題，據《新華社》報導，南非3日宣布批准中國科興公司生產的新冠疫苗緊急使用。衛生產品監管局說，疫苗將讓南非18至59歲成年人接種，兩針間隔14至28天。此外，監管局表示，當前疫苗相關數據被認為是可以接受的，但相關機構仍需要提交該疫苗臨床試驗的最終結果。

對此，中國駐南非大使館發言人表示，中方對科興疫苗獲批緊急使用表示歡迎，這是兩國疫苗合作取得的重要進展。

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