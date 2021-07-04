未接種疫苗者 恐成變種病毒工廠

未接種疫苗不只讓自己陷入危險，更將成為新冠肺炎突變種成長的溫床！傳染病學專家解釋，病毒必須要入侵人體才有機會突變，而沒有接種疫苗的民眾就會成為病毒寄宿的溫床，進一步突破人類防線。世界衛生組織總幹事譚德塞強調，全球應加快疫苗共享、提升普及率。

Delta 感染未接種者

病毒發生變異的機率其實相當低，且絕大多數的變異會削弱病毒；只有極少數會對使其變得更具威脅性，如更強的傳播力（Delta 變種）、免疫逃離能力（Beta變種），或是更快速地複製分裂等，其中像 Delta 變種這類取得生存優勢的變異株會逐漸取代原有病毒（傳統病毒、Alpha 變種等），成為主流變種。

因此，未接種疫苗的人越多，病毒感染人類的機會越高，在繁殖過程中產生變異的機會不變，但因為母體數極大，變種病毒出現的機率也隨之提升。

據 CNN 報導，約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的微生物學家和免疫學家安德魯·佩科茲進一步指出，每一次變異都會提高下一次變異的發生機率，因為人類往往對於新變種病毒缺乏抵抗力，也因此更容易感染，再度重複擴大感染母體、增加變種機率的過程。

低疫苗注射誘發變種

目前 Delta 變種為全球帶來新的防疫挑戰，觀察者透過模式預測發現， Delta 變種在模型中也展現了超乎想像的傳染力，比 Alpha 變種高出 64%，且 R0 值高達 5 （會將其傳染給完全易感人群中的其他 5 個人），病例數可能因此迅速增加。

據 Our World In Data 統計，全球 23.8% 的人口至少接種了一劑新冠肺炎疫苗，總接種量達 31.6 億劑，目前每日接種數為 3869 萬劑，但在低收入國家，只有 1% 的民眾曾接種過新冠肺炎疫苗。

對於目前的疫苗接種速度與普及率，據衛報報導，譚德塞警告，富裕國家與低收入國家共享疫苗的速度太慢，無法有效阻止 Delta 變種傳播，「我們需要阻止病毒的傳播和持續進化，低疫苗普及率可能會帶來更多新變種，到時候事情會變得非常難處理。」

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