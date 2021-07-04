中國新增14例COVID-19 皆境外移入

中國3日新增14例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入。上海另新增3例境外移入的疑似病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，3日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，均為境外移入病例，分別為雲南4例、廣東3例、福建2例、天津1例、遼寧1例、上海1例、廣西1例、四川1例。

境外移入現有確診病例394例，現有疑似病例3例。累計確診病例6655例，累計出院病例6261例，無死亡病例。

無症狀感染者則新增18例，都是境外移入。當日轉為確診病例2例、解除醫學觀察27例，尚在醫學觀察的無症狀感染者452例，境外移入占其中446例。

截至7月3日24時，中國大陸現有確診病例428例，累計出院病例8萬6783例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1847例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者106萬1552人，尚在醫學觀察的密切接觸者8356人。

香港特別行政區累計確診1萬1939例，其中出院1萬1634例，死亡211例；澳門特別行政區累計確診55例，其中51例已出院。